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Urals обвалился до $19 за баррель
19.03.2020

Urals обвалился до $19 за баррель

    • Решение саудовской нефтяной компании Saudi Aramco резко уменьшить контрактные цены на апрельские партии обвалила стоимость российской нефти. По данным Argus Media, цены на партии нефти марки Urals для Северо-Западной Европы  упали в среду  на $5,25 до $18,64 за баррель. Последний раз такой уровень российской марки Urals был отмечен 18 лет назад – в 2002 году.

    Как сообщает Finanz со ссылкой на Reutes, вот уже вторую неделю подряд нефтетрейдеры не могут продать через порты ни барреля российской нефти Urals в Европу. И на текущей неделе все тендеры на Urals завершились безрезультатно. При сохранении ситуации или, еще хуже, дальнейшего падения стоимости Urals снижение объемов перевалки нефтеналива в российских портах, особенно в Балтийском бассейне, неминуемо.

    Напомним, две трети валютных доходов российская экономика получает за счет экспорта нефти и нефтепродуктов.

    Падение цен на нефть произошло после того, как Россия и ОПЕК не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти. Немалую роль в снижение цен на нефть и курса рубля также оказал коронавирус, который поражает все больше стран в мире.


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