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Оборот мировых контейнерных линий
19.03.2020

Maersk приостанавливает смену экипажей

    • Maersk приостанавливает смену экипажей на четыре недели до 14 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает gCaptain со ссылкой на электронное уведомление компании.

    «Учитывая тот факт, что распространение коронавируса продолжается, закрываются границы и отменяются авиарейсы, мы решили приостановить все смены экипажей контейнеровозов Maersk. Решение вступает в силу с 17 марта и действует до 14 апреля 2020 года, – говорится в сообщении Maersk. – Такая мера обоснована необходимостью обеспечить безопасность наших экипажей и бесперебойную работу флота».


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