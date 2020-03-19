Maersk приостанавливает смену экипажей на четыре недели до 14 апреля из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает gCaptain со ссылкой на электронное уведомление компании.

«Учитывая тот факт, что распространение коронавируса продолжается, закрываются границы и отменяются авиарейсы, мы решили приостановить все смены экипажей контейнеровозов Maersk. Решение вступает в силу с 17 марта и действует до 14 апреля 2020 года, – говорится в сообщении Maersk. – Такая мера обоснована необходимостью обеспечить безопасность наших экипажей и бесперебойную работу флота».