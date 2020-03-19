Грузооборот Дальневосточного бассейна

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в январе 2020 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 4% относительно показателя января прошлого года. Отрицательная динамика наблюдается в каботаже (-13,9%) и транзите (-38,3%), положительная – в импорте (+10,8%) и экспорте (+6%).
В январе этого года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 24,1%.
В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 75% приходится на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в январе 2020 года доля угля и кокса составляла 42,8%, нефти и нефтепродуктов – 26,5% и 6,9% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 8,1%.
При этом самая высокая динамика была в сегменте химических и минеральных удобрений, перевалка которых выросла в 2,9 раза. Ро-ро грузов было обработано на 54,5% больше, чем в январе прошлого года, оборот сжиженного газа вырос на 27,3%.
Наибольшее снижение объемов произошло в перевалке прочих насыпных грузов (-75,5%) и цветных металлов (-52,6%), а также зерна (-50,5%).
В январе этого года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 37,2%, Ванино обработал 14,7%, на Находку приходилось 12,6%.
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