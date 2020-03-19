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Автоимпорт упал на четверть
19.03.2020

Автоимпорт упал на четверть

    • По итогам января 2020 года объемы импорта легковых автомобилей снизились. Так, за первый месяц этого года, по данным ФТС РФ, легковых автомобилей импортировали 9,9 тыс. единиц – на четверть (-25%) меньше, чем в январе 2019 года и на 62,4% меньше, чем в декабре прошлого года. 

    Грузовых автомобилей ввезли 1,1 тыс. единиц – на 21,4% меньше, чем в январе 2019 года и на 62,5% меньше, чем в декабре. Таможенная стоимость импортированных легковых автомобилей составила 266 млн долларов – на 25,6% меньше январского показателя прошлого года (-62,5% к декабрю). Грузовых автомобилей ввезли на сумму 81,4 млн долларов – на 36,9% меньше показателя января 2019 года (-55,6% к декабрю).

    Российский экспорт легковых автомобилей по итогам января 2020 года составил 5,2 тыс. единиц – на 16,1% меньше, чем в январе прошлого года. По сравнению с декабрьским показателем 2019 года вывоз легковых автомобилей из России снизился на 33,3%.

    Экспорт грузовых автомобилей в физическом выражении составил в январе 600 единиц – ровно наполовину больше, чем в январе прошлого года, но на 68,4% меньше показателя декабря 2019 года. Таможенная стоимость вывезенных из России легковых автомобилей составила в январе этого года 67,7 млн долларов – на 10,9% меньше, чем в январе 2019 года (-46% к декабрю). В стоимостном выражении экспорт грузовых автомобилей составил 14,2 млн долларов – на 67,7% больше показателя января 2019 года, но на 77,9% ниже уровня декабря прошлого года.


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