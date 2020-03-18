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Лесной экспорт
18.03.2020

Лесной экспорт

    • Российский экспорт обработанных лесоматериалов в январе 2020 года составил 1,3 млн тонн — на 2,3% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года и на 16,6% меньше показателя декабря 2019 года. По данным ФТС РФ, в стоимостном выражении экспорт обработанных лесоматериалов составил 324,6 млн долларов – на 1,4% больше, чем за январь прошлого года, но на 11,2% меньше показателя декабря 2019 года.

    Необработанных лесоматериалов в январе этого года вывезли 789,8 тыс. кубометров – на 23,9% меньше итогов января 2019 года и на 57,9% ниже уровня декабря прошлого года. Таможенная стоимость необработанных лесоматериалов составила 56 млн долларов – на 29,5% меньше, чем за январь 2019 года и на 56% меньше показателя декабря 2019 года.

    Клееной фанеры за первый месяц 2020 года было экспортировано 222 тыс. кубометров – на 7,7% больше, чем в январе 2019 года (минус 1,9% к декабрю 2019). В денежном выражении ее экспорт составил 82 млн долларов – на 14,8% меньше, чем за январь 2019 года и на 7,3% меньше показателя декабря 2019 года.

    Поставки российской древесной целлюлозы на мировой рынок в январе этого года достигли 195,4 тыс. тонн – на 7,5% больше показателя аналогичного месяца прошлого года. По сравнению с показателем декабря 2019 года экспорт целлюлозы снизился на 3,9%. В стоимостном выражении экспорт целлюлозы составил 79,5 млн долларов – на 26,2% меньше, чем за январь прошлого года, но на 3,7% больше показателя декабря 2019 года.

    Газетной бумаги в январе месяце отгрузили 94 тыс. тонн – на 7,8% меньше аналогичного показателя прошлого года (минус 13,4% к декабрю 2019). Таможенная стоимость газетной бумаги составила 33,2 млн долларов – на 39,1% меньше, чем за январь 2019 года и на 18,6% меньше показателя декабря 2019 года.


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