Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
рудовоз Sea Caofeidian
18.03.2020

Китай построил мегарудовоз

    • 13 марта состоялась передача заказчику мегарудовоза «Sea Caofeidian», построенного в провинции Цзянсу в восточном Китае. Длина судна составляет 340 м, ширина – 62 м, дедвейт – 325 тыс. тонн. Площадь палубы равна площади трех футбольных полей. Чтобы вывести его с верфи, потребовалось участие трех лоцманов.

    Стоимость рудовоза составляет 80 млн долларов. Заказчиком выступает неназванная южнокорейская компания, судно зарегистрировано под панамским флагом. После передачи заказчику «Sea Caofeidian» отправился в Сингапур. Как отмечает Xinhua, сдача судна несколько раз откладывалась из-за вспышки коронавируса.

    Видео: New China TV


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    04.02.2020
    «Евросиб» удвоил объемы
    По итогам 2019 года объем контейнерных грузов ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» составил 145 тыс. TEU, что […]
    2019ЕвросибИмпортИтоги
    0
    18.02.2020
    ONE вводит дополнительный сбор в связи с коронавирусом
    Из-за задержек на контейнерных терминалах Китая
    K LineMOLNYKONE
    0
    31.01.2020
    Онежский СРЗ спустил на воду уникальный катер
    28 января на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе состоялась торжественная церемония спуска на воду катера «Анатолий Климов» с гибридной пропульсивной […]
    ВидеоОнежский судостроительный заводСпуск на воду
    1
    21.02.2020
    Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    Господдержка, скорее всего, сохранится. Это относится и к перевозкам в Россию.
    КитайСубсидии
    0
    03.03.2020
    Как строят канал через Балтийскую косу
    Польша строит канал через Балтийскую (Вислинскую) косу, который соединит Балтийское море с Калининградским (Вислинским) заливом. В настоящее время […]
    Балтийская косаВидеоканалПольша
    0
    14.02.2020
    Самые длинные поезда в истории
    Рекордсмены одного рейса
    ВидеоГрузовой поездРекорд
    0
    13.03.2020
    Установка грузового танка на первый танкер для перевозки сжиженного водорода
    Kawasaki Heavy Industries показали процесс установки резервуара для транспортировки сжиженного водорода на первый в мире танкер, который будет […]
    KawasakiВидеоВодородТанкер
    0
    05.03.2020
    Берег мертвецов
    На берегу Индийского океана есть место, называемое Берегом мертвецов. Сюда пригоняют старые и списанные суда со всего мира. […]
    АлангВидеоИндияСуда
    0
    26.02.2020
    COSCO приспособил контейнер под передвижную клинику
    Китайский производитель контейнеров Dong Fang International Container по заказу COSCO Shipping передаст в качестве пожертвования китайскому Региональному центру […]
    COSCOБлаготворительность властиинфекция
    0
    10.02.2020
    Всю дорогу на СПГ
    MAN Energy Solutions показал суда, на которых установлены разработанные компанией двухтопливные двухтактных двигатели MAN B&W S60ME-GI (-Gas Injection), […]
    MAN АвтомобилевозВидеоСПГ
    0
    16.01.2020
    Новый контейнерный сервис из Китая в Ворсино
    Логистический оператор Rail Cargo Logistics – RUS запускает контейнерный сервис из Нанкина (столицы провинции Цзянсу Восточного Китая) через […]
    Rail Cargo LogisticsВорсиноКитайКонтейнерный поезд
    0
    19.02.2020
    Робот-собака на нефтяной платформе
    Видео
    беспилотные технологииВидеоМесторождениеНефтяная платформа
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    10.03.2020 Назначен руководитель Росморречфлота
    06.03.2020 В.Путин подписал указ об основах геополитики в Артике
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    18.03.2020 Контейнерооборот российских портов в феврале 2020 снизился на 2%
    17.03.2020 Контейнерооборот Гонконга
    17.03.2020 Контейнерооборот Дальневосточного бассейна
    16.03.2020 Контейнерооборот лидеров
    16.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2020
    16.03.2020 Коронавирус оставил контейнеровозы без работы
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ