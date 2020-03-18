Китай построил мегарудовоз

13 марта состоялась передача заказчику мегарудовоза «Sea Caofeidian», построенного в провинции Цзянсу в восточном Китае. Длина судна составляет 340 м, ширина – 62 м, дедвейт – 325 тыс. тонн. Площадь палубы равна площади трех футбольных полей. Чтобы вывести его с верфи, потребовалось участие трех лоцманов.

Стоимость рудовоза составляет 80 млн долларов. Заказчиком выступает неназванная южнокорейская компания, судно зарегистрировано под панамским флагом. После передачи заказчику «Sea Caofeidian» отправился в Сингапур. Как отмечает Xinhua, сдача судна несколько раз откладывалась из-за вспышки коронавируса.

Видео: New China TV