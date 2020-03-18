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марганцевая руда
18.03.2020

Импорт марганцевой руды

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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным сервиса SeaNews ТСВТ, в 2019 году импорт марганцевой руды в Россию составил 1,1 млн тонн (-18,4% к 2018 году), или 245,5 млн долларов (-32,7%).

    Стоит отметить, что в 2019 году марганцевая руда отгружалась в Россию из 14 стран. Однако значимые поставки осуществлялись только из 3 стран.

    Марганцевые руды делят на химические и металлургические. Первые используют в гальванических элементах, в производстве стекла, керамики, минеральных красителей, всем известной «марганцовки». Металлургические руды используются в черной металлургии. Марганец в виде сплавов с железом (ферромарганец) и кремнием (силикомарганец) идет на производство рельсовой и конструкционной стали, им легируют сплавы на основе алюминия, магния и меди.

    Добыча марганцевой руды осуществляется преимущественно открытым путем с использованием высокопродуктивных экскаваторов. Самые крупные из наземных залежей марганцевой руды находятся в Южной Африке, Австралии, Габоне, Бразилии, Китае, Индии, Украине, Казахстане и Грузии. В России марганец является остродефицитным сырьем, имеющим стратегическое значение.

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за январь 2020 года.

    По итогам 2019 года импорт марганцевой руды в Россию из Южной Африки в физическом выражении снизился на 19,9% до 680,2 тыс. тонн, в денежном – на 25,8% до 154 млн долларов. Практически все объемы поступили в Челябинскую, Свердловскую и Кемеровскую области, а также в Москву.

    Из Габона было получено 248,2 тыс. тонн (-26,6%) марганцевой руды на сумму 72,2 млн долларов (-35,5%). Практически весь импорт ушел в Челябинскую область.

    Поставки из Казахстана в физическом выражении выросли на 11,9% до 143 тыс. тонн, в денежном, напротив, снизились на 59,3% до 17,2 млн долларов. Руда шла в Липецкую, Кемеровскую, Свердловскую, Тульскую, Челябинскую области и Москву.

     

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