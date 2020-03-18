Финансы «ТрансКонтейнера»

ПАО «ТрансКонтейнер» опубликовало аудированную консолидированную отчетность по международным стандартам финансовой отчетности за 2019 год.

Выручка за 2019 год увеличилась на 12% до 86,2 млрд рублей. Выручка, скорректированная на стоимость услуг соисполнителей, составила 37,9 млрд рублей, на 21,1% больше, чем годом ранее.

Операционные расходы составили 71,6 млрд рублей, на 7% больше по сравнению с 2018 годом. Операционные расходы, скорректированные на стоимость услуг соисполнителей, увеличились на 9,8% до 23,3 млрд рублей.

Операционная прибыль выросла на 36,4% до 15,8 млрд рублей. Чистая прибыль составила 11,8 млрд рублей, на 23,6% больше, чем годом ранее. Рентабельность по чистой прибыли выросла с 30,4% в 2018 году до 31% в отчетном периоде.

Положительную динамику финансовых результатов в «ТрансКонтейнере» объясняют ростом объемов перевозок на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры и повышения операционной эффективности.

По состоянию на 31 декабря 2019 года активы группы составляли 84,4 млрд рублей, долг был представлен тремя выпусками рублевых облигаций и составил 22,4 млрд рублей, чистый долг – 15,9 млрд рублей.