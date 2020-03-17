В Оля реконструировали морской пункт пропуска

В порту Оля Астраханской области открыт морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.

Как сообщает Астраханский филиал «Росморпорта», в пределы пункта пропуска входят 17 земельных участков и 3 участка акватории, в том числе на территории находятся 4 причала и 25 иных объектов недвижимости Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт». Пункт пропуска был реконструирован в целях увеличения грузопотоков, следующих в экспортно-импортных направлениях через морской порт Оля.

Напомним, ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин при проверке морского грузо-пассажирского пункта пропуска «Оля» на предмет соответствия требованиям отметил, появление пункта пропуска ускорит развитие транспортной инфраструктуры региона. Следующим шагом для развития транспортной инфраструктуры региона станет создание ПСЭЗ (портовой свободной экономической зоны) около порта Оля и разработка комплекса мер по развитию транзитного потенциала транспортного коридора Север – Юг.

По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 2019 года АО «Морской торговый порт Оля» обработало 531,7 тыс. тонн грузов, что на 25,6% больше, чем за 2018 год. Основную часть экспортного грузопотока через Оля составляют зерновые грузы.

Фото: Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт»