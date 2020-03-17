Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
В Оля реконструировали морской пункт пропуска
17.03.2020

В Оля реконструировали морской пункт пропуска

    • В порту Оля Астраханской области открыт морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации.

    Как сообщает Астраханский филиал «Росморпорта», в пределы пункта пропуска входят 17 земельных участков и 3 участка акватории, в том числе  на территории находятся 4 причала и 25 иных объектов недвижимости Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт». Пункт пропуска был реконструирован в целях увеличения грузопотоков, следующих в экспортно-импортных направлениях через морской порт Оля.

    Напомним, ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин при проверке морского грузо-пассажирского пункта пропуска «Оля» на предмет соответствия требованиям отметил, появление пункта пропуска ускорит развитие транспортной инфраструктуры региона. Следующим шагом для развития транспортной инфраструктуры региона станет создание ПСЭЗ (портовой свободной экономической зоны) около порта Оля и разработка комплекса мер по развитию транзитного потенциала транспортного коридора Север – Юг.

    По данным онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, по итогам 2019 года АО «Морской торговый порт Оля» обработало 531,7 тыс. тонн грузов, что на 25,6% больше, чем за 2018 год. Основную часть экспортного грузопотока через Оля составляют зерновые грузы.

     

    Фото: Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт» 


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    Подходящих материалов не найдено

    • Госрегулирование Показать всё
    10.03.2020 Назначен руководитель Росморречфлота
    06.03.2020 В.Путин подписал указ об основах геополитики в Артике
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    17.03.2020 Контейнерооборот Гонконга
    17.03.2020 Контейнерооборот Дальневосточного бассейна
    16.03.2020 Контейнерооборот лидеров
    16.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2020
    16.03.2020 Коронавирус оставил контейнеровозы без работы
    13.03.2020 Безработные контейнеровозы
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ