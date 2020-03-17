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РЖД дает максимальную скидку на уголь
17.03.2020

РЖД дает максимальную скидку на уголь

    • Правление компании установило понижающий коэффициент 0,872 к тарифу на экспортные перевозки энергетического угля (коды ЕТСНГ 16102, 16103, 16105-16112, 16117-16125) в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги при расстоянии перевозки свыше 3000 км.

    Максимальная возможная скидка стала возможной на фоне неблагоприятной ценовой конъюнктуры и в целях повышения конкурентоспособности поставок российского каменного угля на мировые рынки  

    По информации РЖД, специальный тариф будут действовать без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами.

    Скидка распространяется на перевозки, осуществленные с 17 марта по 31 декабря 2020 года, при этом компанией не исключается продление срока ее действия на 2021 год. Решение будет принято отдельно, исходя из рыночной конъюнктуры.

    Напомним, по итогам 2 месяцев 2020 года отмечается рост погрузки угля на сети РЖД – по сравнению с 2 месяцами прошлого года этот грузопоток вырос на 2% (до 24,3 млн тонн). В том числе в адрес портов Юга было отправлено на экспорт 2,6 млн тонн угля, на 41% больше, чем в январе-феврале 2019 года. В то же время, погрузка твердого топлива на порты Северо-Запада уменьшилась на 0,9% (до 7,7 млн тонн), на порты Дальнего Востока – на 1,5% (до 14 млн тонн).

    Летом прошлого года ОАО «РЖД» уже устанавливало понижающий коэффициент 0,9259 к тарифу на экспортные перевозки энергетического угля в направлении припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги в рамках ценовых пределов. Скидка действовала с 16 июля 2019 года – в течение 61 дня. 

     А в этом году с 1 марта текущего года ОАО «РЖД» ввело также максимальные скидки на экспортные перевозки энергетического угля в направлении российских портов Северо-Запада и в Китай через Казахстан:

    • в направлении российских портов Северо-Запада (Октябрьская, Северная и Калининградская железные дороги) при расстоянии перевозки свыше 3000 км – скидка 12,8%;
    • в направлении российско-казахстанских пограничных передаточных станций при дальнейшем проследовании погранпереходов с Китаем – Достык – Алашанькоу и Алтынколь – Хоргос – скидки 25% – при расстоянии перевозки до 3000 км и 12,8% – при расстоянии перевозки свыше 3000 км.

     


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