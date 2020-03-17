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контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна
17.03.2020

Контейнерооборот Дальневосточного бассейна

    • Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в январе 2020 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна вырос на 7% относительно показателя января прошлого года. Положительная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Импорт увеличился на 13,2%, каботаж – на 9,3%, экспорт – на 12,5%. Транзит, напротив, снизился на 47,2%.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2020 года соответствовала 33,5%.

    Груженых контейнеров было обработано на 12,6% больше, чем в январе 2019 года. Из общего объема груженых 4,9% приходилось на рефконтейнеры, 95,1% – на сухие. 48,8% груженых контейнеров прошли в импорте, 26,4% – в каботаже, 4,5% – в транзите и 20,3% – в экспорте.

    Перевалка порожних контейнеров снизилась на 5,1%.

    В январе этого года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 57,9%, Восточный обработал 23%, на Корсаков приходилось 9,2%.

    ПОРТСТАТ – облачный аналитический сервис, содержащий статистику контейнерооборота и грузооборота всех морских портов России и работающих в них стивидоров (контейнерные и грузовые терминалы), который доступен нашим подписчикам всегда и из любого места, где есть интернет, с любых устройств.

    Контейнерооборот Дальневосточного бассейна
    Контейнерооборот Дальневосточного бассейна

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