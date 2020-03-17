Контейнерооборот Дальневосточного бассейна

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в январе 2020 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна вырос на 7% относительно показателя января прошлого года. Положительная динамика наблюдается практически по всем направлениям. Импорт увеличился на 13,2%, каботаж – на 9,3%, экспорт – на 12,5%. Транзит, напротив, снизился на 47,2%.
Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2020 года соответствовала 33,5%.
Груженых контейнеров было обработано на 12,6% больше, чем в январе 2019 года. Из общего объема груженых 4,9% приходилось на рефконтейнеры, 95,1% – на сухие. 48,8% груженых контейнеров прошли в импорте, 26,4% – в каботаже, 4,5% – в транзите и 20,3% – в экспорте.
Перевалка порожних контейнеров снизилась на 5,1%.
В январе этого года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 57,9%, Восточный обработал 23%, на Корсаков приходилось 9,2%.
ПОРТСТАТ – облачный аналитический сервис, содержащий статистику контейнерооборота и грузооборота всех морских портов России и работающих в них стивидоров (контейнерные и грузовые терминалы), который доступен нашим подписчикам всегда и из любого места, где есть интернет, с любых устройств.
Преимущества online сервиса ПОРТСТАТ:
Полнота
– статистика абсолютно всех морских портов и стивидоров РФ. История с 2015 года.
Индикативность – незапаздывающий индикатор рынка морских перевозок вашего региона. Динамика последних месяцев.
Скорость – моментальное визуальное получение данных в различных разрезах. Импорт/экспорт/каботаж/транзит/номенклатура грузов.
Доступность 24/7 – программный сервис ПОРТСТАТ живет в облачном дата-центре и доступен всегда и везде и с любых устройств.
Наглядность – графическая и картографическая визуализация данных. Экспорт данных.
Актуальность – данные обновляются ежемесячно.
Сервис ПОРТСТАТ доступен по подписке.
Возможности online сервиса ПОРТСТАТ:
- получать данные в любых необходимых вам разрезах, в том числе динамику контейнерооборота и грузооборота по всем морским портам и стивидорам (контейнерным и грузовым терминалам) России в разрезе 20 номенклатурных групп, как за последние месяцы, так и за любой период с 2015г.
- с февраля 2017 года доступны данные по груженым рефконтейнерам
- строить любые рейтинги стивидоров/портов не только по совокупному обороту, но и по отдельным показателям
- интерактивная картография
- сравнение операционных показатели любых двух стивидоров(морских терминалов)
ПОРТСТАТ обновляется ежемесячно.
В настоящее время в сервис ПОРТСТАТ загружены данные за январь 2020 года.
Оформить подписку на ПОРТСТАТ