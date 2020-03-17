Европейские хабы работают в нормальном режиме

HHLA и порт Антверпен сообщили, что работают в полном объеме.

Терминалы Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) продолжает работать в обычном режиме, несмотря на угрозу распространения коронавируса.

«Мы осознаем свою ответственность как поставщика услуг, – отметила CEO HHLA Ангела Тицрат. – HHLA хорошо подготовилась к тому, чтобы справиться с проблемами, вызванными короновирусом. Также мы приняли меры по защите своих сотрудников от инфекции. Охрана здоровья сотрудников и стабильность работа компании – это две стороны одной медали для нас».

По словам А.Тицрат, стабильная работа гарантирована на терминалах HHLA в портах Гамбург, Одесса, Таллин и на железнодорожных объектах дочерней компании Metrans.

Ранее порт Антверпен заявил о том, что порт сохраняет свою работоспособность в полной мере и в полном объеме выполняет свои обязанности.

«Мы соблюдаем все рекомендации Всемирной организации здравоохранения и нашего правительства, – говорится в официальном заявлении порта. – Здоровье и благополучие всех сотрудников порта Антверпен является одним из главных приоритетов, и мы делаем все необходимое, чтобы гарантировать безопасную рабочую среду. Кроме того, многие портовые власти организуют свою работу таким образом, чтобы как можно больше сотрудников могли работать из дома».