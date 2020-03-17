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полностью автономное судно Mayflower
17.03.2020

Беспилотное судно готовится покорить Атлантику

    • В марте этого года IBM и некоммерческая исследовательская организация Promare проведут испытания прототипа судовой системы на базе искусственного интеллекта AI Captain, которая будет затем установлена на автономное судно «Mayflower». Тестировать AI Captain будут на другом судне – исследовательском «Plymouth Quest», в заливе Плимут-Саунд в Великобритании, причем команда на борту будет. В ходе испытаний предстоит оценить, как AI Captain использует данные камер, искусственный интеллект и компьютерные системы, чтобы прокладывать курс с учетом других судов, буев и прочих препятствий, которые могут ему встретиться, и как ведет себя в реальных морских сценариях.

    Впоследствии все эти «навыки» понадобятся, когда AI Captain будет установлен на автономное судно «Mayflower», которому предстоит совершить трансатлантическое путешествие, повторив путь исторического «Mayflower» – торгового судна, на котором прибыли в Америку первые поселенцы. Тот, первый «Mayflower» выполнил свой переход в 1620 году, а в этом году исполняется 400 лет со времени легендарного рейса. Новый «Mayflower», который сейчас достраивается на верфи в Гданьске, представляет собой тримаран. В сентябре этого года он должен выполнить переход из английского Плимута в американский Плимута в полностью автономном режиме, без капитана и команды на борту. Он должен стать первым полноразмерным полностью автоматизированным судном, пересекшим Атлантику.

    Как отметил технический директор Mayflower Autonomous Ship Дон Скотт, ожидается, что рынок автономного судоходства вырастет с нынешних 90 млрд долларов до 130 млрд к 2030 году, при этом большинство существующих на сегодня автономных судов на самом деле правильнее назвать автоматизированными: «Это роботы, которые не умеют динамически адаптироваться к новым условиям и сильно зависят от действий оператора. Мы хотим, чтобы наш «Mayflower» мог работать независимо в самых сложных ситуациях за счет использования искусственного интеллекта, облачных и передовых технологий IBM».

    «Mayflower», по идее, не должен требовать вмешательства со стороны человека. Для этого команда проекта в течение двух лет занималась «обучением» искусственного интеллекта на материале миллиона с лишним изображений с камер в заливе Плимут-Саунд и из открытых баз данных. Для машинного обучения использовали IBM Power AC922 – самую мощную платформу обучения для быстрого анализа данных и выполнения ресурсоемких вычислений на базе процессоров IBM Power9 и Tensor Core GPU NVIDIA V100. Теперь, применяя технологию компьютерного зрения, искусственный интеллект AI Captain должен самостоятельно, без участия человека, обнаруживать и распознавать другие суда, буи и такие препятствия, такие как земля, волнорезы или обломки судов.

    Фото и видео: IBM


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