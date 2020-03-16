Транзитную навигацию на Дону откроют раньше срока

Благоприятствующие метеорологические условия позволяют открыть судоходство в Азово-Донском и Волго-Донском бассейнах внутренних водных путей 24 марта, неделей раньше намеченного срока, установленного распоряжением Росморречфлота от 17 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба Росморречфлота. Этот срок был согласован заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта в связи с обращением руководителей ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» и ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей»

По заявкам судовладельцев судоходство до официального открытия навигации будет осуществляться на коммерческой основе.

Судоходство будет открыто на участках водного пути Азово-Донского бассейна от 2875,7 км реки Дон (устье 132-го канала, шлюз № 15) до 3121 км реки Дон, также предусмотрено начало судопропуска через Кочетовский гидроузел.

В Волго-Донском бассейне с 24 марта доступным для судов станут участок от реки Волга (подходной канал шлюза № 1) до реки Дон (устье 132-го канала, шлюз №15) и судопропуск через шлюзы №№ 1-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы.

Фото: Росморречфлот