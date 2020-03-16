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Транзитную навигацию на Дону откроют раньше срока
16.03.2020

Транзитную навигацию на Дону откроют раньше срока

    • Благоприятствующие метеорологические условия позволяют открыть судоходство в Азово-Донском и Волго-Донском бассейнах внутренних водных путей 24 марта, неделей раньше намеченного срока, установленного распоряжением Росморречфлота от 17 декабря 2019 года, сообщает пресс-служба Росморречфлота. Этот срок был согласован заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта  в связи с обращением руководителей ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» и ФБУ «Администрация Волго-Донского бассейна внутренних водных путей»

    По заявкам судовладельцев судоходство до официального открытия навигации будет осуществляться на коммерческой основе. 

    Судоходство будет открыто на участках водного пути Азово-Донского бассейна от 2875,7 км реки Дон (устье 132-го канала, шлюз № 15) до 3121 км реки Дон, также предусмотрено начало судопропуска через Кочетовский гидроузел.

    В Волго-Донском бассейне с 24 марта доступным для судов станут участок от реки Волга (подходной канал шлюза № 1) до реки Дон (устье 132-го канала, шлюз №15) и судопропуск через шлюзы №№ 1-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы.

     

    Фото: Росморречфлот


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