«Роснефтефлот» заключил договор с СИБУРом

«Роснефтефлот», оператор морского, речного, буксирного и специализированного флота НК «Роснефть», выиграл тендер на оказание буксирных услуг для судов «СИБУР Холдинг» в морском торговом порту Усть-Луга.

Как сообщает пресс-служба «Роснефти», договор действует до конца 2021 года и предусматривает выполнение «Роснефтефлотом» швартовых операций, а также оказание других буксирных услуг. Согласно документу, «Роснефтефлот» обслужит в порту от 16 до 20 судозаходов в месяц.

Это уже второй договор, заключенный между «Роснефтефлотом» и «СИБУРом» по итогам тендера на оказание буксирных услуг.