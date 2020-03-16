Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
«Роснефтефлот» заключил договор с СИБУРом
16.03.2020

«Роснефтефлот» заключил договор с СИБУРом

    • «Роснефтефлот», оператор морского, речного, буксирного и специализированного флота НК «Роснефть», выиграл тендер на оказание буксирных услуг для судов «СИБУР Холдинг» в морском торговом порту Усть-Луга.

    Как сообщает пресс-служба «Роснефти», договор действует до конца 2021 года и предусматривает выполнение «Роснефтефлотом» швартовых операций, а также оказание других буксирных услуг. Согласно документу, «Роснефтефлот» обслужит в порту от 16 до 20 судозаходов в месяц.

    Это уже второй договор, заключенный между «Роснефтефлотом» и «СИБУРом» по итогам тендера на оказание буксирных услуг.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    14.01.2020
    «Роснефть» начала бункеровку экологичным топливом в речных портах
    Компания «РН-Бункер», оператор бункеровочного бизнеса НК «Роснефть», начала бункеровку судов экологичным топливом ТМС вид А (топливо маловязкое судовое) […]
    АзовБункеровкаЕйскНПЗ
    2
    20.01.2020
    Первый в мире буксир-толкач на СПГ
    Rolls-Royce и канадское конструкторское бюро Robert Allan завершили разработку первого в мире буксира-толкача на сжиженном природном газе, предназначенного […]
    Rolls-RoyceБуксирОборудованиеСПГ
    0
    14.02.2020
    О сокращениях и оптимизации структуры ГУП РУ «Крымские морские порты»
    С целью недопущения банкротства и ликвидации ГУП РК «Крымские морские порты» принято решение об оптимизации структуры предприятия. Что […]
    безработныеБюджетгосрегулированиеЖелезная дорога
    0
    26.02.2020
    «Роснефтефлот» заключил договор с «Совкомфлотом»
    «Роснефтефлот», оператор морского и речного флота НК «Роснефть», заключил однолетний договор с группой компаний «Совкомфлот» на оказание буксирных […]
    БуксирБуксировкаМорской торговый порт Усть-ЛугаРоснефтефлот
    0
    30.01.2020
    Первая в мире многозабойная скважина
    Ее пробурила «Роснефть» по новой технологии
    Индияинтересные фактыМесторождениеНефть
    0
    16.01.2020
    Дневник стройки LUGAPORT
    «Новотранс» опубликовал видео о ходе строительства многофункционального терминального комплекса LUGAPORT в порту Усть-Луга. Строительство началось в августе 2019 года. […]
    LUGAPORTВидеоНовотрансСтроительство
    0
    05.02.2020
    «Роснефть» поставит в Индию нефть через Новороссийск
    ПАО «НК «Роснефть» и компания Indian Oil Corporation Limited (IOCL) подписали контракт на поставку в Индию через порт […]
    ИндияКонтрактМесторождениеНефть
    0
    19.02.2020
    «Амбал» доставит армейские грузы в Калининград
    В феврале 2020 года распоряжением правительства РФ ООО «Оборонлогистика» определено единственным исполнителем осуществляемых Минобороны России и Росгвардией закупок […]
    АмбалармияГрузыКалининград
    0
    17.02.2020
    Происшествие с контейнеровозом Hapag-Lloyd
    14 февраля во время проводки буксирами через шлюзы порта Антверпен контейнеровоза «E. R. Seoul» произошел обрыв троса, сообщил […]
    Hapag-LloydАнтверпенБуксирКонтейнеровозы
    0
    13.01.2020
    СПГ с колес
    MOL поделился видео первой бункеровки своего буксира «Ishin», работающего на сжиженном природном газе, в порту Нагоя. Напомним, судно […]
    MOLБуксирБункеровкаВидео
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    10.03.2020 Назначен руководитель Росморречфлота
    06.03.2020 В.Путин подписал указ об основах геополитики в Артике
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.03.2020 Контейнерооборот лидеров
    16.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2020
    16.03.2020 Коронавирус оставил контейнеровозы без работы
    13.03.2020 Безработные контейнеровозы
    12.03.2020 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна
    11.03.2020 Лидеры Финляндии
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ