Новый CEO в Мууге

Hamburger Hafen und Logistik AG назначила Chief Executive Officer своего эстонского актива HHLA TK Estonia Рию Силлаве. Она приступила к исполнению обязанностей с 15 марта, сменив на этом посту Владимира Попова, который уходит из компании.

Р.Силлаве 46 лет. Он прошла обучение по программе бизнес-администрирования Мюнхенского университета. Имеет опыт работы на руководящих должностях, в том числе и в немецкой автомобильной промышленности. В последнее время занимала должность CEO Rail Baltic Estonia, государственной компании по развитию железнодорожного проекта Rail Baltica.

Это проект по развитию железнодорожной сети, связывающей страны Балтии с Западной Европой и с привязкой к порту Мууга, где расположен терминал HHLA TK Estonia. Стоимость проект оценивается в 1,6 млрд евро и финансируется совместно с Евросоюзом.

Как ранее сообщал SeaNews, HHLA купила крупнейшего эстонского терминального оператора Transiidikeskuse в порту Мууга в 2018 году.