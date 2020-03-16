Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Новый CEO в Мууге
16.03.2020

Новый CEO в Мууге

    • Hamburger Hafen und Logistik AG назначила Chief Executive Officer своего эстонского актива HHLA TK Estonia Рию Силлаве. Она приступила к исполнению обязанностей с 15 марта, сменив на этом посту Владимира Попова, который уходит из компании.

    Р.Силлаве 46 лет. Он прошла обучение по программе бизнес-администрирования Мюнхенского университета. Имеет опыт работы на руководящих должностях, в том числе и в немецкой автомобильной промышленности. В последнее время занимала должность CEO Rail Baltic Estonia, государственной компании по развитию железнодорожного проекта Rail Baltica.

    Это проект по развитию железнодорожной сети, связывающей страны Балтии с Западной Европой и с привязкой к порту Мууга, где расположен терминал HHLA TK Estonia. Стоимость проект оценивается в 1,6 млрд евро и финансируется совместно с Евросоюзом.

    Как ранее сообщал SeaNews, HHLA купила крупнейшего эстонского терминального оператора Transiidikeskuse в порту Мууга в 2018 году.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    10.01.2020
    Новый генеральный в «РЖД Логистике»
    Генеральным директором АО «РЖД Логистика» с 31 декабря 2019 года назначен Дмитрий Мурев. Как сообщили SeaNews в компании, […]
    НазначенияОтставкиРЖД Логистика
    0
    22.01.2020
    Новый состав правительства РФ
    Министром транспорта остается Евгений Дитрих.
    кабинет министровминистр транспортаНазначенияПравительство
    0
    15.01.2020
    Новый CEO и генсек в BIMCO
    Новым генеральным секретарем и CEO BIMCO назначен Дэвид Лоусли. Он приступит к своим обязанностям с июня этого года. […]
    BIMCOбалтийский и международный морской советНазначения
    0
    05.02.2020
    Порт Пионерский в Калининграде «заморозят»
    Определен подрядчик по сохранению гидротехнических сооружений международного морского терминала.
    "заморозка"бюджетные средствагидротехнические сооруженияДорожная карта
    0
    24.01.2020
    Новый начальник Калининградской железной дороги
    Сегодня генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил руководящему составу Калининградской железной дороги нового начальника […]
    Калининградская железная дорогаНазначения
    0
    21.02.2020
    Новое назначение в Росморречфлоте
    Заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта назначен Константин Анисимов согласно распоряжению правительства РФ от 17 февраля […]
    НазначенияРосморречфлот
    0
    10.03.2020
    Назначен руководитель Росморречфлота
    Распоряжением правительства РФ от 6 марта 2020 года №531-р руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта назначен Александр […]
    НазначенияРосморречфлот
    0
    07.02.2020
    Кадровые перестановки в группе «Дело»
    И в «ТрансКонтейнере»
    Группа ДелоНазначенияТрансКонтейнер
    0
    29.01.2020
    Global Ports передислоцировал оборудование
    С ПЛП на ВСК
    FESCO Global PortsLiebherrВосточная стивидорная компания
    0
    31.01.2020
    Бизнесу в Арктике дают преференции
    Кабинет министров на заседании 30 января одобрил подготовленный министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с […]
    АрктикаБизнесГазГосдума РФ
    0
    15.01.2020
    Новый генеральный в «Неве-Металл»
    С 1 января 2020 года на должность генерального директора АО «Нева-Металл», стивидорной компании ПАО «Северсталь», назначен Игорь Ветер. […]
    НазначенияНева-Металл
    0
    27.01.2020
    Начальником Октябрьской железной дороги назначен В.Голомолзин
    24 января генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров представил руководящему составу Октябрьской железной дороги нового […]
    TransportЖелезная дорогаКалининградская железная дорогаКЖД
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    10.03.2020 Назначен руководитель Росморречфлота
    06.03.2020 В.Путин подписал указ об основах геополитики в Артике
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    16.03.2020 Контейнерооборот лидеров
    16.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 11, 2020
    16.03.2020 Коронавирус оставил контейнеровозы без работы
    13.03.2020 Безработные контейнеровозы
    12.03.2020 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна
    11.03.2020 Лидеры Финляндии
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ