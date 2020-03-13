Установка грузового танка на первый танкер для перевозки сжиженного водорода

Kawasaki Heavy Industries показали процесс установки резервуара для транспортировки сжиженного водорода на первый в мире танкер, который будет водород перевозить. Судно под названием «Suiso Frontier» было спущено на воду в декабре прошлого года.

Вместимость танка составляет 1250 куб. м, он имеет двойной корпус и вакуумную изоляцию. Водород будет перевозиться при температуре минус 253 градуса Цельсия, при которой он уменьшается в объеме в 800 раз по сравнению с газообразным состоянием.

Видео: Kawasaki Group