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танкер для перевозки сжиженного водорода
13.03.2020

Установка грузового танка на первый танкер для перевозки сжиженного водорода

    • Kawasaki Heavy Industries показали процесс установки резервуара для транспортировки сжиженного водорода на первый в мире танкер, который будет водород перевозить. Судно под названием «Suiso Frontier» было спущено на воду в декабре прошлого года. 

    Вместимость танка составляет 1250 куб. м, он имеет двойной корпус и вакуумную изоляцию. Водород будет перевозиться при температуре минус 253 градуса Цельсия, при которой он уменьшается в объеме в 800 раз по сравнению с газообразным состоянием.

    Видео: Kawasaki Group


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