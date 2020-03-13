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Круизные операторы отменяют рейсы
13.03.2020

Круизные операторы отменяют рейсы

    • Круизный оператор Princess Cruises на два месяца приостановил рейсы всех своих 18 круизных лайнеров из-за угрозы распространения коронавируса. Работу компания планирует возобновить с 10 мая.

    «Это самое тяжелое решение за всю историю компании», – заявила президент Princess Cruises Джен Сворц в одной из соцсетей.

    «Пассажиры круизных лайнеров, которые в настоящее время совершают путешествие и чей круиз будет продолжаться после 17 марта, могут сойти в портах, наиболее для них удобных», – говорится в официальном заявлении компании.

    Вспышка коронавируса была зафиксирована на двух судах компании. «На прошлой неделе коронавирус был подтвержден у 21 человека на лайнере «Grand Princess». В феврале на лайнере «Diamond Princess» также зафиксирована вспышка коронавируса. Тогда лайнер стал самым массовым очагом этого заболевания за пределами Китая – 700 человек заразились, 6 умерли», – сообщает gCaptain.


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