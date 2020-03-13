Круизные операторы отменяют рейсы

Круизный оператор Princess Cruises на два месяца приостановил рейсы всех своих 18 круизных лайнеров из-за угрозы распространения коронавируса. Работу компания планирует возобновить с 10 мая.

«Это самое тяжелое решение за всю историю компании», – заявила президент Princess Cruises Джен Сворц в одной из соцсетей.

«Пассажиры круизных лайнеров, которые в настоящее время совершают путешествие и чей круиз будет продолжаться после 17 марта, могут сойти в портах, наиболее для них удобных», – говорится в официальном заявлении компании.

Вспышка коронавируса была зафиксирована на двух судах компании. «На прошлой неделе коронавирус был подтвержден у 21 человека на лайнере «Grand Princess». В феврале на лайнере «Diamond Princess» также зафиксирована вспышка коронавируса. Тогда лайнер стал самым массовым очагом этого заболевания за пределами Китая – 700 человек заразились, 6 умерли», – сообщает gCaptain.