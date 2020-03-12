Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в январе 2020 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 5,4% относительно показателя января прошлого года. Импорт увеличился на 11,5%, транзит – в 3,8 раза. Каботаж, напротив, снизился на 26,1%. Экспорт остался на уровне показателя января прошлого года (-0,5%).

Доля Азово-Черноморского бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в январе 2020 года соответствовала 15,5%.

Груженых контейнеров было обработано на 9% больше, чем в январе 2019 года. Из общего объема груженых 26,7% приходилось на рефконтейнеры, 73,7% – на сухие. 52,9% груженых контейнеров прошли в импорте, 10,4% – в каботаже, 1,5% – в транзите и 35,2% – в экспорте.

Перевалка порожних контейнеров снизилась на 3,3%.

В январе этого года доля порта Новороссийск в общем контейнерообороте Азово-Черноморского бассейна составляла 99,1%, Азов обработал 0,7%, Кавказ перевалил 0,2% суммарного контейнеропотока.