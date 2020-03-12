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Экспорт угля и кокса
12.03.2020

Экспорт угля и кокса

    • По данным ФТС, российский экспорт каменного угля в январе этого года составил 12,5 млн тонн (+13,9% к январю прошлого года и -30,2% к декабрю 2019).

    Таможенная стоимость экспортированного угля составила 835,1 млн долларов (-13,6% к январю 2019 и -34,4% к декабрю 2019 года).

    Импорт каменного угля в Россию в январе 2020 года составил 1,8 млн тонн (+19,8% к январю 2019 и +31,6% к декабрю 2019) на сумму 27,5 млн долларов (+9,6% к январю 2019 и -0,7% к декабрю 2019).

    Кокса и полукокса за январь 2020 года составил 168,1 тыс. тонн (-34,7% к январю 219 и -30,5% к декабрю 2019). таможенная стоимость экспортированных в январе 2020 кокса и полукокса составила 31,6 млн долларов (-48,8% к январю 2019 и -34,3% к декабрю 2019).


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