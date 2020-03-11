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OOCL построит пять 23-тысячников
11.03.2020

OOCL построит пять 23-тысячников

    • OOCL заказал строительство пяти контейнеровозов вместимостью 23 тыс. TEU каждый. Строиться суда будут на верфях COSCO, сообщает пресс-служба OOCL. Три контейнеровоза построят на верфи Nantong Cosco KHI Ship Engineering (NACKS) и два – на Dalian Cosco KHI Ship Engineering (DACKS). Сдача 23-тысяников в эксплуатацию ожидается в 2023 году.

    Стоимость контракта оценивается в 778 млн долларов. 60% контрактной цены обеспечит банк, 40% составят собственные средства компании. Использование мегаконтейнеровозов, рассчитывают  в OOCL, обеспечит снижение себестоимости перевозок за счет увеличения объемов, а также позволят укрепить рыночную позицию и повысить свою конкурентоспособность.


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