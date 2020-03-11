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НМТП определился с кандидатами в совет директоров
11.03.2020

НМТП определился с кандидатами в совет директоров

    • Совет директоров ПАО «НМТП» на своем заседании 5 марта определил список кандидатов в новый состав совета директоров, который будет избираться на годовом общем собрании акционеров общества.

    В списке кандидатов:

    ∙ Вадим Яковенко (входит в действующий совет директоров);

    ∙ Рашид Шарипов (входит в действующий совет директоров);

    ∙ Сергей Андронов (входит в действующий совет директоров);

    ∙ Максим Гришанин (входит в действующий совет директоров);

    ∙ Вячеслав Скворцов (входит в действующий совет директоров);

    ∙ Сергей Киреев (входит в действующий совет директоров);

    ∙ Роман Федотов;

    ∙ Николай Платонов.

     Р.Федотов и Н.Платонов – кандидаты от «Транснефти».

    От государства в список кандидатов включен руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко.

    Совет директоров НМТП также включил в повестку дня годового собрания акционеров по итогам 2019 года следующие вопросы:

    1. Утверждение годового отчета общества;
    2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
    3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;
    4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
    5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ощества;
    6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества;
    7. Избрание членов совета директоров общества;
    8. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
    9. Утверждение аудитора общества.

     


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