НМТП определился с кандидатами в совет директоров

Совет директоров ПАО «НМТП» на своем заседании 5 марта определил список кандидатов в новый состав совета директоров, который будет избираться на годовом общем собрании акционеров общества.

В списке кандидатов:

∙ Вадим Яковенко (входит в действующий совет директоров);

∙ Рашид Шарипов (входит в действующий совет директоров);

∙ Сергей Андронов (входит в действующий совет директоров);

∙ Максим Гришанин (входит в действующий совет директоров);

∙ Вячеслав Скворцов (входит в действующий совет директоров);

∙ Сергей Киреев (входит в действующий совет директоров);

∙ Роман Федотов;

∙ Николай Платонов.

Р.Федотов и Н.Платонов – кандидаты от «Транснефти».

От государства в список кандидатов включен руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко.

Совет директоров НМТП также включил в повестку дня годового собрания акционеров по итогам 2019 года следующие вопросы: