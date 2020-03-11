НМТП определился с кандидатами в совет директоров

Совет директоров ПАО «НМТП» на своем заседании 5 марта определил список кандидатов в новый состав совета директоров, который будет избираться на годовом общем собрании акционеров общества.
В списке кандидатов:
∙ Вадим Яковенко (входит в действующий совет директоров);
∙ Рашид Шарипов (входит в действующий совет директоров);
∙ Сергей Андронов (входит в действующий совет директоров);
∙ Максим Гришанин (входит в действующий совет директоров);
∙ Вячеслав Скворцов (входит в действующий совет директоров);
∙ Сергей Киреев (входит в действующий совет директоров);
∙ Роман Федотов;
∙ Николай Платонов.
Р.Федотов и Н.Платонов – кандидаты от «Транснефти».
От государства в список кандидатов включен руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Вадим Яковенко.
Совет директоров НМТП также включил в повестку дня годового собрания акционеров по итогам 2019 года следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета общества;
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года;
- О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ощества;
- О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества;
- Избрание членов совета директоров общества;
- Избрание членов ревизионной комиссии общества;
- Утверждение аудитора общества.