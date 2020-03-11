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Лидеры Финляндии
11.03.2020

Лидеры Финляндии

    • По итогам первых двух месяцев 2020 года суммарный контейнерооборот трех крупнейших контейнерных портов Финляндии составил почти 204,1 тыс. TEU, на 14% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

    ХаминаКотка за отчетный период обработала 89,5 тыс. TEU, на 21% меньше, чем годом ранее.

    Через причалы Хельсинки за два месяца прошло порядка 76,6 тыс. TEU, на 6,4% меньше, чем в январе-феврале 2019 года.

    Раума перевалила 38 тыс. TEU, на 9,9% меньше, чем за тот же период прошлого года.

    В феврале этого года три порта в совокупности обработали 90,9 тыс. TEU (-27,4% к февралю 2019  и -20,5% к январю 2020).

    Контейнерооборот ХаминаКотки за отчетный месяц достиг 38,9 тыс. TEU 35,4% (к февралю 2019 и -23,2% к январю 2020 минус).

    Через порта Хельсинки в феврале прошло почти 34,7 тыс. TEU (-20,5% к февралю 2019 и -17,3% к январю 2020).

    Раума обработала 17,5 тыс. TEU (-19,3% к февралю 2019 и -20,2% к январю 2020).


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