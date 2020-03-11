Коронавирус добивает контейнерные линии

Корейская Heung-A Shipping объявила себя неплатежеспособной и намерена реструктуризировать задолженность перед кредиторами, главным из которых является Корейский банк развития, принадлежащий государству. Если кредиторы откажут в отсрочке выплаты кредитов, Heung-A Shipping вынуждена будет признать себя банкротом, что приведет к ее ликвидации, сообщает Pulse.

Heung-A Shipping является пятой по величине корейской судоходной компанией. В 2016 году Heung-A Shipping столкнулась с финансовыми проблемами на фоне переизбытка предложений и невыгодных рыночных условий. В прошлом году эти проблемы усилились и были связаны с торговой войной между Китаем и США. Очередной удар компании нанесли последствия коронавируса.

Убытки Heung-A Shipping в 2018 году составили 31,3 млн долларов, а в 2019 году достигли 42 млн долларов. Компания предприняла ряд мер, которые должны были укрепить финансовое положение компании: весной 2018 года Heung-A Shipping объединила свои контейнерные сервисы с Sinokor Merchant Marine, а в декабре 2019 года продала их Sinokor. Но безрезультатно.