Из каких регионов снижается экспорт

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, по итогам 2019 года импорт в Россию составил 241,3 млрд долларов, на 3,1 млрд долларов или на 1,3% больше по сравнению с 2018 годом. В физическом выражении импорт сократился на 9,3 млн тонн, или на 6,9% и составил 125,2 млн тонн.

В денежном выражении

В долларах

С точки зрения стоимости наибольшее снижение экспорта в абсолютном выражении пришлось на Москву. В 2019 году отправки из столицы сократились на 17,8 млрд долларов и составили 179,3 млрд долларов. При этом отгрузки сырых нефтепродуктов уменьшились на 11 млрд долларов, летнего дизельного топлива – на 1,3 млрд долларов. 14,9% всего объема поставок приходилось на долю Китая, 9,1% – на долю Нидерландов и 8,7% – на долю Германии.

Поставки из Татарстана сократились на 2,2 млрд долларов до 13,2 млрд долларов. В том числе отгрузки нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, снизились на 1,3 млрд долларов, сырых нефти и нефтепродуктов – на 705,2 млн долларов. 18,7% всех товаров было экспортировано в Нидерланды, 11% – в Польшу, 7,4% – в Германию

Из Тюменской области в 2019 году было отгружено товаров на сумму 1,8 млрд долларов, что на 1,9 млрд долларов меньше по сравнению с 2018 годом.

В процентах

Наибольшее снижение стоимости экспорта в процентном выражении было в Астраханской области. За 2019 год экспорт товаров из нее сократился на 52,4% до 453,3 млн долларов. Поставки серы уменьшились на 66,9 млн долларов, экспорт товаров группы «Суда, лодки и плавучие конструкции» сократился на 56,9 млн долларов. 47,1% всех грузов (в стоимостном выражении) было отправлено в Иран, 17,7% – в Китай, 8% – на Украину.

На 51,3% – до 1,8 млрд долларов – сократился экспорт из Тюменской области. При этом наиболее значительно снизились отгрузки нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, – на 1,1 млрд долларов. 17,9% всего экспорта из региона приходилось на Нидерланды, 9,2% – на Польшу и 9,1% – на Великобританию.

Поставки из Чукотского АО уменьшились на 42,4% и составили 56,5 млн долларов. В том числе экспорт руд и концентратов драгоценных металлов сократился на 54,9 млн долларов. 65,9% всех товаров ушло в Китай, 15,9% – в Южную Корею, 12,3% – в Японию.

В физическом выражении

В тоннах

Лидером по снижению физического объема экспорта в абсолютном выражении стала Москва. Отгрузки из столицы уменьшились на 6,8 млн тонн до 266,7 млн тонн. В том числе экспорт сырых нефтепродуктов снизился на 8,7 млн тонн, злаков – на 4,2 млн тонн. 20,8% всех грузов ушло в Китай, 11,8% – в Нидерланды, 5,6% – в Италию.

На втором месте – Ростовская область. По итогам 2019 года поставки из региона снизились на 6,5 млн тонн до 26,8 млн тонн. При этом на 7,5 млн тонн сократились отгрузки злаков. 20,7% всего объема было экспортировано в Турцию, 12,1% – в Египет, 11,5% – в Швейцарию.

Из Бурятии было отправлено 6,2 млн тонн грузов, на 3,6 млн тонн меньше по сравнению с показателем 2018 года. Стоит отметить, что поставки каменного угля снизились на 3,5 млн тонн. 37,7% всех товаров отправили в Китай, 21% – в Японию и 17,2% – в Южную Корею.

В процентах

В физическом выражении наибольшее снижение экспорта в процентах приходится на Кабардино-Балкарию. По итогам 2019 года отгрузки из республики уменьшились на 66,3% и составили 24,5 тыс. тонн. Существенно сократились поставки пшеницы и меслина – на 32,4 тыс. тонн. При этом 25,9% (в физическом выражении) всех грузов ушло в Армению, 13,6% – на Украину, 12,5% – в Туркмению.

Поставки из Ульяновской области снизились на 42,2% до 169,4 тыс. тонн. В том числе злаков было отгружено на 57,1 тыс. тонн меньше по сравнению с 2018 годом, нефти и нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, – на 50,6 тыс. тонн меньше, че годом ранее. 31,3% всех товаров было экспортировано в Азербайджан, 13,4% – в Казахстан, 12,5% – в Германию.

Из Адыгеи было вывезено 38,9 тыс. тонн грузов, на 39% меньше по сравнению с показателем 2018 года. При этом наиболее значительно сократился экспорт пшеницы и меслина – на 17 млн долларов. 15,1% всех грузов было отправлено в Турцию, 14,8% – в Абхазию, 10,8% – на Украину.