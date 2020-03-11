Финансы РЖД по РСБУ

ОАО «РЖД» опубликовало финансовые показатели по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2019 год.

Выручка за 2019 год выросла по сравнению с 2018 годом на 2,8% и составила 1848,1 млрд рублей. В том числе доходы от грузовых перевозок увеличились на 3,4% до 1503,4 млрд рублей, от пассажирских – на 12% до 27,9 млрд рублей.

Суммарная себестоимость продаж выросла на 1,2% до 1542,2 млрд рублей, управленческие расходы – на 4,2% до 139,6 млрд рублей.

Прибыль от продаж увеличилась на 18,1% до 166,3 млрд рублей. В сегменте грузовых перевозок прибыль от продаж выросла на 25,2% до 153,2 млрд рублей, в сегменте пассажирских перевозок в дальнем следовании – снизилась на 8,6% до 6,1 млрд рублей. В сегменте пригородных перевозок убыток от продаж сократился на 6,24% до 4,2 млрд рублей, убыток от предоставления услуг инфраструктуры увеличился на 31,4% до 11,7 млрд рублей.

Суммарная прибыль до налогообложения выросла на 72,8% до 98,2 млрд рублей.

Чистая прибыль РЖД за 2019 год увеличилась в 2,9 раз до 53,5 млрд рублей. Рост чистой прибыли в компании объясняют улучшением результатов операционной деятельности.

Показатель EBITDA увеличился на 9,7% и составил 417,2 млрд рублей.

Инвестиции в развитие и обновление основных фондов в 2019 году превысили 670 млрд рублей, как отмечают в компании, это абсолютный рекорд.

Суммарные активы РЖД за 2019 год выросли на 6,2% и составили по состоянию на 31 декабря 2019 года 6643,3 млрд рублей.