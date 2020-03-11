Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Европу ждет дефицит водителей-профессионалов
11.03.2020

Европу ждет дефицит водителей-профессионалов

    • Нехватка профессиональных водителей коммерческих грузовых автомобилей в Европе в 2020 году увеличится еще на 13%. Таким образом, их дефицит составит 36%. Такие данные приводит международный союз автомобильного транспорта в результате своего исследования среди некрупных транспортных и логистических компаний.

    Наиболее критичная ситуация складывается в Польше и Румынии. В Польше дефицит водителей-профессионалов составляет 22%. Ожидается, что в этом году он увеличится до 37%. В Румынии в 2019 году дефицит составлял 50%, в 2020 году он ожидается на уровне 62%. По данным IRU, 11% водителей-профессионалов в Польше моложе 25 лет, тогда как в Румынии их средний возраст составляет 41 год. «Хотя эти цифры выглядят намного лучше, чем в целом по Европе: средний возраст водителей-профессионалов составляет 45 лет, 7% – это водители моложе 25 лет», – отмечается в исследовании.

    «Чтобы смягчить ситуацию с нехваткой водителей коммерческого грузового транспорта в Румынии, необходимо проводить профессиональную переподготовку безработных специалистов из других сфер, снизить минимальный возраст для водителей с 21 года до 18 лет и привлекать иностранных рабочих из стран, не входящих в ЕС», – прокомментировал отчет IRU президент Национального союза автомобильных перевозчиков Румынии Константин Исак.

    В Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Польши отмечают, что необходима помощь государства молодым людям в компенсации затрат на обучение и повышение квалификации. «Работать по специальности водитель коммерческого грузового транспорта может с 21 года, но есть риск, что молодые люди до достижения этого возраста уйдут в другие области и уже не вернутся к этой профессии», – цитирует пресс-служба IRU представителя ассоциации.

    В исследовании отмечается, что дефицит водителей-профессионалов остается общей проблемой как в Европе, так и в мире в целом. Чтобы решить ее, IRU предлагает снизить минимальный возраст водителей, финансировать создание безопасных парковочных мест и разработать совместно с Европейским советом грузоотправителей меры по улучшению условий труда.

    «Международный союз автомобильного транспорта уже добился значительного прогресса в решении проблем дефицита водителей в Европе, обеспечив финансирование со стороны Евросоюза проекта развития безопасных дорог и парковочных зон, а также привлечение в профессию женщин», – резюмируют в IRU.


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.01.2020
    Новый сервис Wallenius Wilhelmsen Ocean из Европы в Южную Америку
    Wallenius Wilhelmsen Ocean (WW Ocean) запускает новый прямой сервис из Европы на западное побережье Южной Америки. Регулярность сервиса […]
    WalleniusЕвропаСервисЮжная Америка
    0
    04.02.2020
    Приморье открыло грузовое автомобильное сообщение с Китаем
    Чтобы накормить людей овощами
    Transportавтомобильные перевозкиАвтоперевозкиГраница
    0
    10.01.2020
    Место, где «потрошат» суда
    Как и все, сделанное руками человека, суда имеют свой срок жизни, и, когда это время истекает, их отправляют […]
    InvestorTransportАзия Бангладеш
    0
    26.02.2020
    Инвестировать в безопасность дорожного движения невыгодно
    Порядка 3% всех дорожно-транспортных происшествий в мире происходит с участием коммерческого автомобильного транспорта, при этом причиной порядка 85% […]
    IRUБезопасностьИнвестицииисследования
    0
    07.02.2020
    Грузовое движение между Китаем и Амурской областью возобновлено
    Но с условиями и ограничениями.
    Transportавтомобильные перевозкиАвтотранспортАмурская область
    0
    16.01.2020
    Строительство МТК «Европа – Западный Китай» отстает от плана на 7 лет
    Воссоздание Шелкового пути откладывается: международный транспортный маршрут «Европа – Западный Китай» будет открыт не раньше 2027 года. При […]
    Автодорогаавтомобильная дорогаБашкирияБюджет
    0

    • Госрегулирование Показать всё
    10.03.2020 Назначен руководитель Росморречфлота
    06.03.2020 В.Путин подписал указ об основах геополитики в Артике
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    Контейнерные перевозки Показать всё
    12.03.2020 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна
    11.03.2020 Лидеры Финляндии
    11.03.2020 Оборот мировых контейнерных линий
    10.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 10, 2020
    05.03.2020 Железнодорожные контейнеры
    04.03.2020 Контейнерооборот портов США
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ