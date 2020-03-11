Европу ждет дефицит водителей-профессионалов

Нехватка профессиональных водителей коммерческих грузовых автомобилей в Европе в 2020 году увеличится еще на 13%. Таким образом, их дефицит составит 36%. Такие данные приводит международный союз автомобильного транспорта в результате своего исследования среди некрупных транспортных и логистических компаний.

Наиболее критичная ситуация складывается в Польше и Румынии. В Польше дефицит водителей-профессионалов составляет 22%. Ожидается, что в этом году он увеличится до 37%. В Румынии в 2019 году дефицит составлял 50%, в 2020 году он ожидается на уровне 62%. По данным IRU, 11% водителей-профессионалов в Польше моложе 25 лет, тогда как в Румынии их средний возраст составляет 41 год. «Хотя эти цифры выглядят намного лучше, чем в целом по Европе: средний возраст водителей-профессионалов составляет 45 лет, 7% – это водители моложе 25 лет», – отмечается в исследовании.

«Чтобы смягчить ситуацию с нехваткой водителей коммерческого грузового транспорта в Румынии, необходимо проводить профессиональную переподготовку безработных специалистов из других сфер, снизить минимальный возраст для водителей с 21 года до 18 лет и привлекать иностранных рабочих из стран, не входящих в ЕС», – прокомментировал отчет IRU президент Национального союза автомобильных перевозчиков Румынии Константин Исак.

В Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Польши отмечают, что необходима помощь государства молодым людям в компенсации затрат на обучение и повышение квалификации. «Работать по специальности водитель коммерческого грузового транспорта может с 21 года, но есть риск, что молодые люди до достижения этого возраста уйдут в другие области и уже не вернутся к этой профессии», – цитирует пресс-служба IRU представителя ассоциации.

В исследовании отмечается, что дефицит водителей-профессионалов остается общей проблемой как в Европе, так и в мире в целом. Чтобы решить ее, IRU предлагает снизить минимальный возраст водителей, финансировать создание безопасных парковочных мест и разработать совместно с Европейским советом грузоотправителей меры по улучшению условий труда.

«Международный союз автомобильного транспорта уже добился значительного прогресса в решении проблем дефицита водителей в Европе, обеспечив финансирование со стороны Евросоюза проекта развития безопасных дорог и парковочных зон, а также привлечение в профессию женщин», – резюмируют в IRU.