UECC и GoodFuels тестируют биотопливо для ролкера

UECC и GoodFuels начали тестирование морского биотоплива на ролкере «Autosky». Испытания продлятся три месяца, на обычном для «Autosky» маршруте Зебрюгге – Сантандер (Испания). Для этих целей будет использовано 3 тыс. тонн биотоплива. Бункеровать судно будут в порту Роттердам.

Биотопливо, разработанное GoodFuels, получено из остатков отработанного моторного масла и топлива. Биотопливо «сбрасывается» в обычные танки, при этом выбросы CO2 исключается и существенно сокращаются выбросы SOX. Из-за отсутствия серы биотопливо может также использоваться для замены дистиллятного топлива. В компаниях рассчитывают, что использование биотоплива значительно снизит количество выбросов CO2.

В GoodFuels отмечают, что эти испытания помогут доказать техническую пригодность биотоплива качестве судового топлива и продвинуть его в сегменте судов типа ро-ро. «Это первые в мире испытания биотоплива для ролкеров», – говорится в совместном заявлении компаний.