Назначен руководитель Росморречфлота

Распоряжением правительства РФ от 6 марта 2020 года №531-р руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта назначен Александр Пошивай.

Напомним, с ноября прошлого года А.Пошивай руководил Росморречфлотом в статусе врио, а до этого занимал должность заместителя руководителя Агентства.

Биография (по информации Росморречфлота):

А.И.Пошивай родился 24 августа 1958 года в Ленинграде.

В 1981 году окончил Ленинградское Высшее инженерное училище им. адмирала С.О.Макарова по специальности «Судовождение на морских путях» с присвоением квалификации «Инженер-судоводитель».

В 2005 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России с присвоением квалификации «Экономист».

С апреля 1981 года по январь 1992 года работал на судах Балтийского морского пароходства (г.Ленинград). Капитан дальнего плавания.

В период с января 1992 года по апрель 2008 года занимал руководящие должности в предприятиях туристической индустрии, связанной с обеспечением морского круизного судоходства.

С апреля 2008 года по апрель 2009 года – советник в Федеральном агентстве по рыболовству (Росрыболовство), г.Москва.

С апреля 2009 года по июнь 2010 года – начальник Административного управления Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв), г.Москва.

С июня 2010 года по февраль 2011 года – заместитель руководителя Управления Росрезерва по Северо-Западному федеральному округу, г.Санкт-Петербург.

С февраля 2011 года по март 2011 года – заместитель начальника Управления обеспечения судоходства Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот), г.Москва.

С марта 2011 года по декабрь 2012 года – начальник Управления обеспечения судоходства Росморречфлота, г.Москва.

С 3 декабря 2012 года — заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

С 26 ноября 2019 г. – врио руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.