Почем символ 8 Марта?

Трудно представить международный женский день, который отмечается 8 марта, без неизменного символа этого праздника – желтых пушистых веточек мимоз, хотя мимозой это растение называют в обиходной речи только в России, на самом деле это акация серебристая (Acacia dealbata). Акацию завезли в Европу из Австралии ещё в начале XIX века, и она очень хорошо прижилась на черноморском побережье Кавказа и стала традиционным подарком на женский праздник.

Каждый год из Абхазии мимозу везут небольшими букетами и коммерческими партиями, вязанками и целыми фурами во все регионы страны. Каждую партию проверяют таможенники. Так как в этом году на черноморском побережье установилась теплая погода, то цветочный сезон начался рано. Первые партии мимоз ввезли еще 3 февраля.

Как сообщают сочинские таможенники, в сутки оформляется от 15 до 20 тонн цветочного груза. Для сокращения времени оформления применяется упрощенный порядок декларирования. По информации пресс-службы Сочинской таможни, в этом году планируется оформить более 130 тонн «золотых» букетов. А в прошлом году из Абхазии было ввезено 150 тонн мимозы. В этом году поставки существенно сократились из-за низкого урожая (да, и по мимозе год может быть неурожайным).

Как сообщают информационные агентства Абхазии со ссылкой на Государственный таможенный комитет страны, средняя стоимость мимозы составляет 107 рублей за килограмм. При этом в середине февраля вышел приказ председателя ГТК республики, который устанавливает таможенную стоимость при экспорте мимозы в 100 рублей за килограмм. В прошлом году в международный женский день веточка мимозы, например, в Новороссийске стоила порядка 50 рублей.