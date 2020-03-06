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Первый контейнерный терминал
06.03.2020

Финансы Global Ports

    • Global Ports Investments опубликовал сводную консолидированную финансовую отчетность и основные операционные показатели за 2019 год.

    Консолидированный контейнерооборот морских терминалов группы вырос по итогам года на 6,5%, что опережает среднерыночный рост, составивший 4,5%. Global Ports перевалил 1,439 млн TEU из 5,1 млн TEU российского морского контейнерооборота. Таким образом, на долю группы приходится 28,2% российского контейнерного рынка.

    Консолидированный оборот навалочных грузов на терминалах группы увеличился на 17,1% и составил 3,7 млн тонн. Как отмечают в Global Ports, этому способствовал рост объемов обработки угля на УЛКТ, который был частично нивелирован снижением объемов перевалки металлолома на ПЛП после введения в третьем квартале 2019 года государственных квот на экспорт.

    Выручка группы выросла на 5,3% и составила 361,9 млн долларов. Валовая прибыль увеличилась на 1,2% до 210,1 млн долларов, скорректированный показатель EBITDA – на 4,4% до 226,9 млн долларов, чему, отмечают в компании, способствовал рост грузооборота и строгий контроль издержек.

    Операционная прибыль составила 144,8 млн долларов, на 10% больше, чем годом ранее. Прибыль до налогообложения составила 96,6 млн долларов по сравнению с убытком до налогообложения в 53,6 млн долларов. Как уточняют в компании, это обусловлено снижением курса российского рубля в 2018 году, которое привело к убытку при переоценке кредитов и займов в долларах, так как российский рубль является функциональной валютой российских дочерних предприятий группы.

    Чистая прибыль составила 67,7 млн долларов против чистого убытка 58,3 млн годом ранее.

    Капитальные затраты в 2019 году составили 26,6 млн долларов и были связаны преимущественно с текущим техническим обслуживанием, плановой модернизацией существующего оборудования для обработки контейнеров, а также инициативами по повышению качества клиентского сервиса. В 2018 году капитальные затраты составляли 40,8 млн долларов.

    Комментируя итоги года, генеральный директор УК «Глобал Портс» Владимир Бычков отметил: «Второй год подряд темпы роста контейнерооборота терминалов Группы превышают среднерыночные, особенно в Балтийском бассейне, где наш консолидированный контейнерооборот увеличился на 12%, в то время как рынок вырос на 5,1%. <…> В следующем году нашим приоритетом останется повышение качества сервиса и расширение спектра услуг с высокой добавленной стоимостью, при этом особое внимание мы уделим нашему бизнесу на Дальнем Востоке. <…> 2019 год был успешным для нас и с точки зрения финансовых показателей: cкорректированная EBITDA выросла на 4,4%, а Свободный денежный поток увеличился на 18,9%».


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