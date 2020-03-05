Грузооборот Балтийского бассейна

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, в январе 2020 года грузооборот портов Балтийского бассейна увеличился на 5,4% относительно показателя января прошлого года. Положительная динамика наблюдается в экспорте (+6,3%), каботаже (+2,2%) и транзите (+14,9%), отрицательная – в импорте (-6,5%).

В январе этого года доля Балтийского бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 32,3%.

В структуре грузооборота портов Балтийского бассейна более половины приходится на нефтеналивные грузы. В отчетном месяце доля нефтепродуктов составляла 30,2%, нефти – 29,6% от общего объема перевалки. Третьим по объемам грузом был уголь и кокс, на которые в отчетном месяце приходилось 15,4%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте химического налива, перевалка которого выросла в 2,9 раза. Металлолома было обработано на 63% больше, чем в январе прошлого года, руды – на 38,8%.

Наибольшее снижение объемов произошло в сегменте пищевого налива (-52,6%) и сжиженного газа (-33,7%), а также прочих насыпных грузов (-32,1%).

В январе этого года доля Усть-Луги в общем грузообороте Балтийского бассейна составляла 40,9%, Приморска – 27,1%, Большого порта Санкт-Петербург – 21,2%. Высоцк обработал 7%, Калининград – 3,7%.