Где снижается импорт

По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, по итогам 2019 года импорт в Россию составил 241,3 млрд долларов, на 3,1 млрд долларов, или на 1,3% больше по сравнению с 2018 годом. В физическом выражении импорт сократился на 9,3 млн тонн, или на 6,9% и составил 125,2 млн тонн.

В денежном выражении

Наибольшее снижение импорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришлось на Калмыкию. За 2019 год поставки в республику сократились на 84,9% до 694,9 тыс. долларов. В том числе ввоз овощей и корнеплодов сократился на 1,9 млн долларов, фруктов и ягод – на 1,7 млн долларов, синтетической пряжи – на 793,8 тыс. долларов. 76,3% всех грузов (в стоимостном выражении) пришло из Беларуси, 13% – из Азербайджана, 5,3% – из Узбекистана.

В Астраханскую область было отгружено на 81,7% меньше товаров, чем за 2018 год, всего на сумму 124,3 млн долларов. Стоит отметить, что 17,1% всего объема поступило из Румынии, 15,4% – из Турции, 9,3% – из Ирана. Наиболее значительно (на 531,2 млн долларов) снизились поставки продукции группы «суда, лодки и плавучие конструкции».

На 61,1% – до 6,2 млн долларов – сократились поставки в Ингушетию. В 2018 году в республику были импортированы сельскохозяйственные машины на сумму 3,2 млн долларов, в 2019 году таких поставок не было. 45,3% всех грузов пришлось на долю Италии.

Наибольшее снижение стоимости импорта в абсолютном выражении пришлось на Татарстан. В 2019 году поставки в республику упали на 709 млн долларов до 3,1 млрд долларов. При этом 21,6% импорта поступило на долю Германии, 13,2% – на Китай, 8,6% – на США.

Поставки в Новосибирскую область уменьшились на 668,1 млн долларов до 2 млрд долларов. 47,8% товаров пришло из Китая, 8,9% – из Казахстана и 5,2% – из Франции.

На 554,5 млн долларов снизились отгрузки в Астраханскую область.

В физическом выражении

В физическом выражении наибольшее снижение в процентах было в Оренбургской области. По итогам 2019 года импорт в этот регион упал на 96,6% до 241,5 тыс. тонн. Более 50% поставок осуществлялось из Казахстана, 24% – из Узбекистана. Стоит отметить, что в 2018 году в регион было импортировано 6,6 млн тонн природного газа. В 2019 году поставок газа не было.

Ввоз товаров в Калмыкию сократился на 3% до 939,8 тонн. 83% всего этого объема пришло из Беларуси.

В Ханты-Мансийский АО было ввезено 325,9 тыс. тонн, на 61,5% меньше по сравнению с 2018 годом. Наиболее значительно сократились поставки бурого угля – на 515,3 млн тонн. Более 85% грузов поступило из Казахстана.

Лидером по снижению физического объема импорта является Оренбургская область, поставки в которую уменьшились на 6,8 млн тонн.

На втором месте – Москва. По итогам 2019 года поставки в Москву сократились на 6,3 млн тонн до 23,5 млн тонн. Значительно снизились поставки каменного угля – на 2,9 млн тонн, гальки, гравия и щебня – на 1,2 млн тонн. 19,2% всех товаров поступило из Беларуси, 13,9% – из Казахстана, 12,2% – из Китая.

В Калининградскую область было ввезено 5,4 млн тонн грузов (-1,5 млн тонн). Поставки гранита уменьшились на 704,3 тыс. тонн, гальки, гравия и щебня – на 446,1 тыс. тонн. Из Бразилии было импортировано 18,3% товаров, из Беларуси – 16,7%, из Парагвая – 15,7%.