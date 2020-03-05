Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Берег мертвецов
05.03.2020

Берег мертвецов

    • На берегу Индийского океана есть место, называемое Берегом мертвецов. Сюда пригоняют старые и списанные суда со всего мира.

    Современные суда имеют срок службы от 25 до 30 лет, после чего их эксплуатация становится нерентабельной. И в конечном счете они либо (немногие, конечно) становятся плавучими музеями, либо (в массе своей) списываются и утилизируются.

    Утилизация судов – одна из самых опасных, грязных и трудоемких отраслей в мире. Лишь небольшую часть из них утилизируют по всем правилам безопасности. Более двух третей судов с истекшим сроком эксплуатации отправляют «умирать» в Бангладеш , Индию и Пакистан.

    По данным негосударственной организации Shipbreaking Platform, в 2019 году на слом было продано 674 судна. Из них 469 танкеров, сухогрузов, плавучих платформ, грузовых и круизных судов было разобрано на пляжах Бангладеш (234), Индии (200) и Пакистана (35). В Аланге было утилизировано 199 судов.

    Аланг находится на западном побережье Индии. За последние три десятилетия его пляжи превратились в крупнейший мировой центр по утилизации судов: 10 км побережья завалены металлолом, который еще недавно бороздил просторы океанов. Первое судно, утилизированное в Аланге, «Kota Tenjong», пришло туда 13 февраля 1983 года. А в 2010 году здесь был утилизирован самый большой танкер в мире «Knock Nevis».

    Карта побережья Аланга

    Локацию выбрали очень удачно: в Аланге очень удобная природная система приливов и отливов, которые происходят два раза в месяц и легко прогнозируются, местные власти практически не контролируют уровень загрязненности окружающей среды, а в дешевой рабочей силе никогда не бывает недостатка.

    Побережье Аланга разделено на участки, так называемые «платформы». Перед постановкой на разделку очередного судна этот кусочек пляжа тщательно очищают от останков предыдущего бедолаги – до последнего винтика и болтика.

    Суда разбираются вручную – кувалдами, болгарками и автогеном. Никакой техники безопасности. В среднем на одно судно приходится порядка 300 рабочих, и за два месяца оно полностью разбирается на металлолом.

    Процесс разборки начинается с посадки судна на берег. Во время высокого прилива его подводят очень близко к берегу, и когда море отступает, судно оказываются практически на суше. Тогда у делу приступают рабочие и начинают демонтаж. Чтобы добраться до судна, люди снимают нижнюю часть робы и босиком, по пояс в зловонной жиже бредут до спущенной вниз с судна веревочной лестницы. С судна забирают все, что можно продать, а само оно режется на металлолом, который впоследствии также продается.

    В настоящее время из-за жесткой конкуренции со стороны Бангладеша и Пакистана, где экологические нормы ниже, утилизация судов в Аланге сокращается с каждым годом.

    По данным Морской комиссии штат Гуджарат, который регулирует деятельность по утилизации судов в Аланге, в 2018-2019 финансовом году (с 1 апреля 2018 по 31 мая 2019 года) на платформах было разобрано 219 судов. Это десятилетний минимум. Для сравнения, в 2011-2012 финансовом году на побережье Аланга было утилизировано 415 судов.

    Видео:  FRANCE 24 English


    • Комментарии: 0

    Добавить комментарий

    Новости по теме
    16.01.2020
    Maersk Tankers отправляет мужчин в отпуск по уходу за ребенком
    Maersk Tankers внедряет новое положение социальной политики, согласно которой отпуск отцов по уходу за ребенком увеличивается. На две […]
    Maersk TankersДанияИндияотпуск
    0
    26.02.2020
    A.P. Moller – Maersk взял кредит на 5 миллиардов
    На обнуление выбросов CO2
    MaerskБанкивыбросыкредит
    0
    30.01.2020
    Первая в мире многозабойная скважина
    Ее пробурила «Роснефть» по новой технологии
    Индияинтересные фактыМесторождениеНефть
    0
    04.03.2020
    Судно-коготь
    Добыча нефти – дело нелёгкое. А уж если ее добывать в море, то всю нелёгкость этого дела можно […]
    Transportверфидемонтажинтересные факты
    0
    23.01.2020
    Самая глубокая нефтяная скважина в Азии
    8882 метра – глубина самой глубокой нефтяной скважины в Азии, Luntan One (оператор – китайская госкорпорация PetroChina). Пробурили […]
    ВидеоКитайНефтяная скважина
    0
    13.01.2020
    Первый в мире автомобилевоз на СПГ и батарее
    UECC приступил к резке металла для гибридного автомобилевоза
    JVNYKUECCWallenius
    0
    17.02.2020
    Как сносят краны
    Давно ли в Финляндии торжественно открывали новый (!) порт Вуосаари – и вот, там уже меняют старые краны […]
    ВидеоВуосаарикранПорт
    0
    05.03.2020
    IMO призывают внести поправки в правила пожарной безопасности на судах
    Международный союз морского страхования (IUMI) призывает Международную морскую организацию внести поправки в правила пожарной безопасности на судах, в […]
    IMOГрузыдекларацияИнициатива
    0
    05.02.2020
    Почти 500 судов в мире утилизировано на «токсичных» верфях
    По итогам 2019 года
    BoskalisCMA CGMEvergreenHapag-Lloyd
    0
    03.03.2020
    Подводный робот для очистки судна
    HMM заменит людей роботами на работах по очистке подводной части судов от биологического обрастания. Компания уже подписала соглашение […]
    Hyundai Merchant MarineроботСудноТехнологии
    0
    06.02.2020
    Кильский канал расширят
    Работы будет выполнять DEME.
    DEMEГерманиягрунтДноуглубление
    0
    14.01.2020
    Груз – на баржу, баржу – на судно
    DHL Industrial Projects поделились видео погрузки 4 коксовых барабанов для доставки из Кобе в Хьюстон. Каждый барабан грузил на […]
    DHLВидеоПогрузкаСША
    2

    • Госрегулирование Показать всё
    03.03.2020 Определены возможности использования судов под иностранным флагом
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    21.02.2020 Вырастут ли тарифы на контейнерные ж/д перевозки из Китая?
    11.02.2020 Обязательная регистрация для экспортеров/импортеров продуктов в/из ЕС
    31.01.2020 Бизнесу в Арктике дают преференции
    30.01.2020 Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
    Контейнерные перевозки Показать всё
    05.03.2020 Железнодорожные контейнеры
    04.03.2020 Контейнерооборот портов США
    03.03.2020 Контейнерооборот Балтийского бассейна
    03.03.2020 Контейнерооборот портов Малайзии
    02.03.2020 Первый этап Tradelens с 1 марта
    02.03.2020 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2020
    Вакансии Показать всё
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
    18.01.2018 Менеджер по перевозкам проектных грузов / Логист
    01.08.2017 Вакансия в Инфлот Ворлдвайд Ферри Сервисес Рус
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Запросить аналитическое исследование

  • Войти
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Подписка на закрытую аналитику

     Help Text
  • Поля помеченные * обязательны для заполнения

    Приобретение подписки на онлайн аналитику ТСВТ