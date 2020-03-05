Берег мертвецов

На берегу Индийского океана есть место, называемое Берегом мертвецов. Сюда пригоняют старые и списанные суда со всего мира.

Современные суда имеют срок службы от 25 до 30 лет, после чего их эксплуатация становится нерентабельной. И в конечном счете они либо (немногие, конечно) становятся плавучими музеями, либо (в массе своей) списываются и утилизируются.

Утилизация судов – одна из самых опасных, грязных и трудоемких отраслей в мире. Лишь небольшую часть из них утилизируют по всем правилам безопасности. Более двух третей судов с истекшим сроком эксплуатации отправляют «умирать» в Бангладеш , Индию и Пакистан.

По данным негосударственной организации Shipbreaking Platform, в 2019 году на слом было продано 674 судна. Из них 469 танкеров, сухогрузов, плавучих платформ, грузовых и круизных судов было разобрано на пляжах Бангладеш (234), Индии (200) и Пакистана (35). В Аланге было утилизировано 199 судов.

Аланг находится на западном побережье Индии. За последние три десятилетия его пляжи превратились в крупнейший мировой центр по утилизации судов: 10 км побережья завалены металлолом, который еще недавно бороздил просторы океанов. Первое судно, утилизированное в Аланге, «Kota Tenjong», пришло туда 13 февраля 1983 года. А в 2010 году здесь был утилизирован самый большой танкер в мире «Knock Nevis».

Локацию выбрали очень удачно: в Аланге очень удобная природная система приливов и отливов, которые происходят два раза в месяц и легко прогнозируются, местные власти практически не контролируют уровень загрязненности окружающей среды, а в дешевой рабочей силе никогда не бывает недостатка.

Побережье Аланга разделено на участки, так называемые «платформы». Перед постановкой на разделку очередного судна этот кусочек пляжа тщательно очищают от останков предыдущего бедолаги – до последнего винтика и болтика.

Суда разбираются вручную – кувалдами, болгарками и автогеном. Никакой техники безопасности. В среднем на одно судно приходится порядка 300 рабочих, и за два месяца оно полностью разбирается на металлолом.

Процесс разборки начинается с посадки судна на берег. Во время высокого прилива его подводят очень близко к берегу, и когда море отступает, судно оказываются практически на суше. Тогда у делу приступают рабочие и начинают демонтаж. Чтобы добраться до судна, люди снимают нижнюю часть робы и босиком, по пояс в зловонной жиже бредут до спущенной вниз с судна веревочной лестницы. С судна забирают все, что можно продать, а само оно режется на металлолом, который впоследствии также продается.

В настоящее время из-за жесткой конкуренции со стороны Бангладеша и Пакистана, где экологические нормы ниже, утилизация судов в Аланге сокращается с каждым годом.

По данным Морской комиссии штат Гуджарат, который регулирует деятельность по утилизации судов в Аланге, в 2018-2019 финансовом году (с 1 апреля 2018 по 31 мая 2019 года) на платформах было разобрано 219 судов. Это десятилетний минимум. Для сравнения, в 2011-2012 финансовом году на побережье Аланга было утилизировано 415 судов.

Видео: FRANCE 24 English