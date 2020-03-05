Атомный контейнеровоз «Севморпуть» встал под погрузку в Архангельске

4 марта атомный контейнеровоз «Севморпуть» ФГУП «Атомфлот» прибыл в морской порт Архангельск под погрузку разнородного генерального груза для проекта «Арктик СПГ 2». Переход судна из Санкт-Петербурга занял 6,5 суток, сообщает пресс-служба «Росатома».

В Архангельске на борт судна погрузят железобетонные изделия, трубную продукцию, металлоконструкции, строительную технику и электротехническое оборудование. После завершения погрузочных работ «Севморпуть» проследует к месторождению «Утреннее», расположенному на Гыданском полуострове в Обской губе.

«Атомный контейнеровоз «Севморпуть» обеспечит доставку и выгрузку груза на ледовый припай, – рассказал генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – В прошлом году экипаж судна совершил два рейса к месторождению «Утреннее». Заказчики высоко оценили возможности судна брать на борт объемные грузы и совершать выгрузку на необорудованный берег».

«Севморпуть» прибыл в Архангельск из Санкт-Петербурга после завершения планового докового и общезаводского ремонта. Выход из порта Архангельск в направлении Гыданского полуострова планируется в середине марта.