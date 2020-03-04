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Складской терминал для нефтегазовых компаний на Сахалине
04.03.2020

Складской терминал для нефтегазовых компаний на Сахалине

    • Компания «Сахалинское таможенное агентство Групп» запустила складской терминал для оказания услуг по перевалке и хранению трубных материалов и контейнеров, перемещаемых через порты города Корсакова. Проект стоимостью более 21 млн рублей реализован по соглашению об инвестиционной деятельности в свободном порту Владивосток с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», сообщает пресс-служба министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

    «Современное оснащение терминала предусматривает минимизацию применения ручного труда и обеспечивает возможность использования прогрессивных методов обработки грузов», – пояснил генеральный директор ООО «СТА Групп» Алексей Соловьев.

    Складской терминал размещен вблизи акватории залива Анива. Это оборудованная бетонная открытая площадка для хранения контейнеров, трубных материалов и крупногабаритных грузов и последующей их отгрузки консолидированными партиями по заявкам конечных получателей. Также подведены подъездные пути.

    По информации инвестора-девелопера, объект планируется передать в аренду складскому оператору в целях организации на его территории круглогодичной береговой базы снабжения. Мощность комплекса рассчитана на перевалку до 20 тысяч тонн грузов в год.

    «На роль складского оператора рассматриваем как отечественные, так и международные логистические компании в лице их российских представительств – франчайзи, имеющие стабильные портфели действующих контрактов с операторами сахалинских нефтегазовых проектов и обслуживающими их сервисными компаниями», – добавил А. Соловьев.


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