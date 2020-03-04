Цифровой консорциум морских линий и терминальных операторов

COSCO SHIPPING Lines, CMA CGM, COSCO SHIPPING Ports, Hapag-Lloyd, Hutchison Ports, OOCL, порт Циндао, PSA International и Shanghai International Port Group (SIPG) подписали акционерное соглашение о создании консорциума Global Shipping Business Network (GSBN).

GSBN учреждается как некоммерческая организация, главная задача которой – создать единую платформу обмена данными для всех заинтересованных участников цепочки поставок, а также внедрять технологии и приложения для оптимизации операционных процессов.

Провайдером технологических решений и оператором платформы определен CargoSmart.

Главная цель создания GSBN – совместная работа глобальных перевозчиком и терминальных операторов по ускорению цифровой трансформации судоходной отрасли.