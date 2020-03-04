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Цифровой консорциум морских линий и терминальных операторов
04.03.2020

Цифровой консорциум морских линий и терминальных операторов

    • COSCO SHIPPING Lines, CMA CGM, COSCO SHIPPING Ports, Hapag-Lloyd, Hutchison Ports, OOCL, порт Циндао, PSA International и  Shanghai International Port Group (SIPG) подписали акционерное соглашение о создании консорциума Global Shipping Business Network (GSBN).

    GSBN учреждается как некоммерческая организация, главная задача которой – создать единую платформу обмена данными для всех заинтересованных участников цепочки поставок, а также внедрять технологии и приложения для оптимизации операционных процессов.

    Провайдером технологических решений и оператором платформы определен CargoSmart.

    Главная цель создания GSBN – совместная работа глобальных перевозчиком и терминальных операторов по ускорению цифровой трансформации судоходной отрасли.

     


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