Плановый останов «Пригородного» и морской платформы «Лунская-4»

«Сахалин Энерджи» сообщила о предстоящем о предстоящем в 2020 году масштабном плановом останове. Объем работ включает диагностику, техническое обслуживание, ремонт и модернизацию оборудования.

В 2020 году одновременно будут остановлены все производственные объекты газовой системы и проведен максимально возможный перечень технических операций. В июне – июле останов интегрированной газовой цепочки затронет морскую платформу «Лунская-А» (включая морские трубопроводы), объединенный береговой технологический комплекс (ОБТК), насосно-компрессорную станцию № 2, систему наземных трубопроводов газа и производственный комплекс «Пригородное».

Помимо стандартных ремонтных работ, которые компания проводит ежегодно, на 2020 год запланированы уникальные и сложные операции. Например, на платформе «Лунская-А» пройдет техническое обслуживание главного отсекающего клапана с применением технологии smart plug («интеллектуальная заглушка»). На ОБТК, который станет основным драйвером планового останова, определяющим его длительность, основной упор будет сделан на установку врезок для дожимной компрессорной станции для ее последующего подключения к общей системе газопроводов. Также здесь будут заменены факельные оголовки, что потребует проведения крупномасштабных грузоподъемных операций. На заводе по производству СПГ впервые в России пройдет замена отгрузочных рукавов газа. Всего в работах будет задействовано более 1100 приглашенных технических специалистов на всех производственных объектах. Основные ремонтные работы, когда будет остановлено газовое производство, займут около 30 дней.

Годовой график отгрузки СПГ и нефти на 2020 год составлен с учетом планового комплексного останова.