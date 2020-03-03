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Польша строит канал через балтийскую косу
03.03.2020

Как строят канал через Балтийскую косу

    • Польша строит канал через Балтийскую (Вислинскую) косу, который соединит Балтийское море с Калининградским (Вислинским) заливом. В настоящее время на участке будущего судоходного канала ведутся земляные работы.

    Длина канала составит 1,3 километра, глубина – 5 метров. Это позволит судам длиной до 100 метров, шириной до 20 м и с осадкой до 4 м заходить в польский порт Эльблонг, минуя территориальные воды России. В настоящее время попасть из Балтийского моря в Калининградский залив можно только через территориальные воды РФ.

    Открытие канала предполагается в 2022 году.

    Видео: GospodarkaMorska.pl


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