Турнир по мини-футболу и спартакиада морской отрасли Северо-Запада

В годовщину взятия русской эскадрой Федора Ушакова крепости Корфу в Средиземном море (1799 – 2020) 01 марта 2020 был проведен турнир по мини-футболу и спартакиада среди команд морской отрасли Северо-Запада России.

В турнире принимали участие следующие команды:

АМП Балтийского моря

Корабли и Люди

Петербургский нефтяной терминал

Бронка Феникс

Балтийское морское буксирное агентство

Газгольдер (Криогаз-Высоцк)

Винета

Нордшип

Контейнерный терминал Санкт-Петербург

Балтийская таможня

СоюзХимТранс

Приморский торговый порт

В результате проведенной заранее электронной жеребьевки определились составы групп.

Группа A: АМП Балтийского моря, СоюзХимТранс, Нордшип.

Группа B: Балтийское морское буксирное агентство, Винета, Контейнерный терминал Санкт-Петербург.

Группа C: Корабли и Люди, Петербургский нефтяной терминал, Приморский торговый порт.

Группа D: Балтийская таможня, Бронка Феникс, Газгольдер (Криогаз-Высоцк).

По итогам групповых игр выявились участники золотого, серебряного и бронзового плей-оффов.

Золотой плей-офф: Нордшип, Газгольдер (Криогаз-Высоцк), Балтийское морское буксирное агентство, Приморский торговый порт.

Серебряный плей-офф: СоюзХимТранс, Балтийская таможня, Винета, Корабли и Люди.

Бронзовый пей-офф: АМП Балтийского моря, Бронка Феникс, Контейнерный терминал Санкт-Петербург, Петербургский нефтяной терминал.

По результатам бронзового плей-оффа победителем стала команда – Контейнерный терминал Санкт-Петербург, которая в полуфинале обыграла команду Петербургского нефтяного терминала со счетом 3:2, а затем в финале разгромила команду Бронки Феникс со счетом 6:0.

2-е место бронзового плей-оффа – Бронка Феникс.

3-е место закрепилось за Петербургским нефтяным терминалом. АМП Балтийского моря с 4-го места бронзового плей-оффа продолжает борьбу за Кубок за волю к победе.

По результатам серебряного плей-оффа победителем стала команда – СоюзХимТранс, которая в полуфинале одержала победу над командой Балтийской таможни с минимальным счетом 1:0, а затем в финале вничью сыграла с командой Корабли и Люди, заработав свое право за пьедестал 1-го места по выигранной серии пенальти.

2-е место серебряного плей-оффа – Корабли и Люди.

3-е место завоевала Балтийская таможня, обыгравшая Винету со счетом 3:1. Винета с 4-го места серебряного плей-оффа продолжает борьбу за Кубок за волю к победе.

Золотой плей-офф оказался совершенно непредсказуемым. 3-е место заняла команда Газгольдер (Криогаз-Высоцк), неожиданно вытеснив одну из сильнейших команд наших прошлых турниров, Балтийское морское буксирное агентство, на 4-е место, отправив эту достойную команду бороться за Кубок за волю к победе.

Финал золотого плей-оффа выявил сильнейших лидеров нашего турнира. В итоге 2-е место занял Приморский торговый порт, а победителем турнира стала команда Нордшип (победный счет финала 3:1).

Свои памятные медали и кубки получили по итогам золотого плей-оффа следующие команды:

III-е место – Газгольдер (Криогаз-Высоцк)

II-е место – Приморский торговый порт

I-е место – Нордшип (победитель турнира)

За Кубок за волю к победе сражались 3 команды, занявшие 4-е места в золотом, серебряном и бронзовом плей-оффах. Победителем Кубка за волю к победе стала команда АМП Балтийского моря, 2-е и 3-е место досталось командам БМБА и Винете.

Итоги спартакиады.

Армрестлинг

I-е место – Марк Зайцев (Балтийское морское буксирное агентство)

II-е место – Вячеслав Болдырев (Балтийская таможня)

III-е место – Даниил Иорданов (Петербургский нефтяной терминал)

Гиря 24 кг

I-е место – Александр Поварницын (Балтийская таможня)

II-е место – Владимир Мартьянов (Нордшип)

III-е место – Владислав Голубев (Балтийская таможня)

Жим штанги лежа 50 кг

I-е место – Марк Зайцев, с результатом в 73 раза, это одно из лучших достижений на наших турнирах (Балтийское морское буксирное агентство)

II-е место — Владимир Мартьянов (Нордшип)

III-е место – Антон Сухоненков (Петербургский нефтяной терминал)

Подтягивания на перекладине

I-е место – Владислав Голубев (Балтийская таможня)

Подъем ног к перекладине

I-е место – Владислав Голубев (Балтийская таможня)

Прыжок в длину с места

I-е место – Антон Сухоненков (Петербургский нефтяной терминал)

II-е место – Владислав Голубев (Балтийская таможня)

III-е место – Даниил Иорданов (Петербургский нефтяной терминал)

Дартс

I-е место – Людмила Шаронова (Контейнерный терминал Санкт-Петербург)

Футболу возраст не помеха – Никита Медведев (АМП Балтийского моря)

Лучший бомбардир – Даниил Иорданов (Петербургский нефтяной терминал)

Лучший пенальтист – Андрей Владимиров (Приморский торговый порт)

Лучший вратарь конкурса пенальти – Андрей Страхов (Приморский торговый порт)

Лучший вратарь – Денис Белков (Нордшип)

Лучший защитник – Евгений Веневитин (Корабли и Люди)

PS напоминаем, что для участия на следующих 2-х турнирах (на 2-х сразу или на любом из них):

05 апреля 2020 — турнир по мини-футболу и спартакиада в память о первом русском кругосветном плавании в 1803—1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского (с 09:30)

13 мая 2020 – III-й турнир памяти А.Н. Глебова по мини-футболу и спартакиада (с 18:00)

необходимо согласовать свое участие заранее – до 16 марта 2020.

Контактное лицо: Борис Витальевич (8 911 785 14 80)