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Футбол АМП 2020
02.03.2020

Турнир по мини-футболу и спартакиада морской отрасли Северо-Запада

    • В годовщину взятия русской эскадрой Федора Ушакова крепости Корфу в Средиземном море (1799 – 2020) 01 марта 2020 был проведен турнир по мини-футболу и спартакиада среди команд морской отрасли Северо-Запада России.

    В турнире принимали участие следующие команды:

    • АМП Балтийского моря
    • Корабли и Люди
    • Петербургский нефтяной терминал
    • Бронка Феникс
    • Балтийское морское буксирное агентство
    • Газгольдер (Криогаз-Высоцк)
    • Винета
    • Нордшип
    • Контейнерный терминал Санкт-Петербург
    • Балтийская таможня
    • СоюзХимТранс
    • Приморский торговый порт

    В результате проведенной заранее электронной жеребьевки определились составы групп.

    • Группа A: АМП Балтийского моря, СоюзХимТранс, Нордшип.
    • Группа B: Балтийское морское буксирное агентство, Винета, Контейнерный терминал Санкт-Петербург.
    • Группа C: Корабли и Люди, Петербургский нефтяной терминал, Приморский торговый порт.
    • Группа D: Балтийская таможня, Бронка Феникс, Газгольдер (Криогаз-Высоцк).

    По итогам групповых игр выявились участники золотого, серебряного и бронзового плей-оффов.

    • Золотой плей-офф: Нордшип, Газгольдер (Криогаз-Высоцк), Балтийское морское буксирное агентство, Приморский торговый порт.
    • Серебряный плей-офф: СоюзХимТранс, Балтийская таможня, Винета, Корабли и Люди.
    • Бронзовый пей-офф: АМП Балтийского моря, Бронка Феникс, Контейнерный терминал Санкт-Петербург, Петербургский нефтяной терминал.

    По результатам бронзового плей-оффа победителем стала команда – Контейнерный терминал Санкт-Петербург, которая в полуфинале обыграла команду Петербургского нефтяного терминала со счетом 3:2, а затем в финале разгромила команду Бронки Феникс со счетом 6:0.

    • 2-е место бронзового плей-оффа – Бронка Феникс.
    • 3-е место закрепилось за Петербургским нефтяным терминалом. АМП Балтийского моря с 4-го места бронзового плей-оффа продолжает борьбу за Кубок за волю к победе.

    По результатам серебряного плей-оффа победителем стала команда – СоюзХимТранс, которая в полуфинале одержала победу над командой Балтийской таможни с минимальным счетом 1:0, а затем в финале вничью сыграла с командой Корабли и Люди, заработав свое право за пьедестал 1-го места по выигранной серии пенальти.

    • 2-е место серебряного плей-оффа – Корабли и Люди.
    • 3-е место завоевала Балтийская таможня, обыгравшая Винету со счетом 3:1. Винета с 4-го места серебряного плей-оффа продолжает борьбу за Кубок за волю к победе.

    Золотой плей-офф оказался совершенно непредсказуемым. 3-е место заняла команда Газгольдер (Криогаз-Высоцк), неожиданно вытеснив одну из сильнейших команд наших прошлых турниров, Балтийское морское буксирное агентство, на 4-е место, отправив эту достойную команду бороться за Кубок за волю к победе.

    Финал золотого плей-оффа выявил сильнейших лидеров нашего турнира. В итоге 2-е место занял Приморский торговый порт, а победителем турнира стала команда Нордшип (победный счет финала 3:1).

    Свои памятные медали и кубки получили по итогам золотого плей-оффа следующие команды:

    • III-е место – Газгольдер (Криогаз-Высоцк)
    • II-е место – Приморский торговый порт
    • I-е место – Нордшип (победитель турнира)

    За Кубок за волю к победе сражались 3 команды, занявшие 4-е места в золотом, серебряном и бронзовом плей-оффах. Победителем Кубка за волю к победе стала команда АМП Балтийского моря, 2-е и 3-е место досталось командам БМБА и Винете.

    Итоги спартакиады.

    Армрестлинг

    • I-е место – Марк Зайцев (Балтийское морское буксирное агентство)
    • II-е место – Вячеслав Болдырев (Балтийская таможня)
    • III-е место – Даниил Иорданов (Петербургский нефтяной терминал)

    Гиря 24 кг

    • I-е место – Александр Поварницын (Балтийская таможня)
    • II-е место – Владимир Мартьянов (Нордшип)
    • III-е место – Владислав Голубев (Балтийская таможня)

    Жим штанги лежа 50 кг

    • I-е место – Марк Зайцев, с результатом в 73 раза, это одно из лучших достижений на наших турнирах (Балтийское морское буксирное агентство)
    • II-е место — Владимир Мартьянов (Нордшип)
    • III-е место – Антон Сухоненков (Петербургский нефтяной терминал)

    Подтягивания на перекладине

    • I-е место – Владислав Голубев (Балтийская таможня)
    • Подъем ног к перекладине
    • I-е место – Владислав Голубев (Балтийская таможня)

    Прыжок в длину с места

    • I-е место – Антон Сухоненков (Петербургский нефтяной терминал)
    • II-е место – Владислав Голубев (Балтийская таможня)
    • III-е место – Даниил Иорданов (Петербургский нефтяной терминал)

    Дартс

    • I-е место – Людмила Шаронова (Контейнерный терминал Санкт-Петербург)

    Футболу возраст не помеха – Никита Медведев (АМП Балтийского моря)

    • Лучший бомбардир – Даниил Иорданов (Петербургский нефтяной терминал)
    • Лучший пенальтист – Андрей Владимиров (Приморский торговый порт)
    • Лучший вратарь конкурса пенальти – Андрей Страхов (Приморский торговый порт)
    • Лучший вратарь – Денис Белков (Нордшип)
    • Лучший защитник – Евгений Веневитин (Корабли и Люди)

    PS напоминаем, что для участия на следующих 2-х турнирах (на 2-х сразу или на любом из них):

    05 апреля 2020 — турнир по мини-футболу и спартакиада в память о первом русском кругосветном плавании в 1803—1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева» под командованием Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского (с 09:30)

    13 мая 2020 – III-й турнир памяти А.Н. Глебова по мини-футболу и спартакиада (с 18:00)

    необходимо согласовать свое участие заранеедо 16 марта 2020.

    Контактное лицо: Борис Витальевич (8 911 785 14 80)


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