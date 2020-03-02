Самому древнему грузу 150 млн лет

DB Schenker транспортировал скелет и кости динозавра из Швейцарии в Нидерланды. Скелет диплодока (разновидности травоядного динозавра), который получил имя Аврора, будет собран в публичной палеонтологической лаборатории. Планируется, что диплодок будет представлен широкой публике в натуральную величину в 2024 году, сообщает DB Schenker

Эксперты из голландского музея Oertijdmuseum оценивают возраст диплодока примерно в 150 млн лет. Скелет будет иметь длину 16 м, высоту – 7-8 м. Понадобится несколько лет, чтобы извлечь 80-90 костей из камня. Недостающие элементы остова диплодока дополнят искусственными костями.

«Мы гордимся тем, что предоставили логистическое решение для этого исследовательского проекта и тем, что в скором времени публика увидит удивительного динозавра. Воздействие солнечного света и вибрация при перевозке могли повредить хрупкие окаменелости, поэтому мы организовали транспортировку с особой тщательностью», – отмечают в DB Schenker.

«Мы еще не определили, к какому виду диплодоков относится этот экземпляр, – рассказали в Oertijdmuseum. – Возраст его костей гораздо старше большинства других находок подобного рода. Следовательно, это может быть новый вид».

При жизни этот травоядный гигант имел вес 10-12 тонн. Его останки были найдены в 1990-х годах в США, откуда были перевезены в Швейцарию. Отмечается, что у Авроры есть собрат по имени Кирби. В настоящее время Кирби, длина которого, предположительно, составляет 20 м, также исследуют нидерландские палеонтологи. Скелет Кирби в собранном виде музей представит уже в 2022 году.