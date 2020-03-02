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Контейнерный поезд Петербург – Владивосток
02.03.2020

Первый этап Tradelens с 1 марта

    • По информации ФТС, 1 марта 2020 года запущен первый этап проекта по обмену информацией о перевозках с использованием блокчейн-платформы Tradelens. В ходе его реализации предварительная информация о движении товаров в автоматизированном режиме в составе грузовых манифестов направляется в информационные системы Федеральной таможенной службы.

    Параллельно, отметили в ФТС, Минтранс ведет разработку российского сегмента Tradelens, который на последующих этапах обеспечит сопряжение платформы с информационной системой ФТС России «Портал Морской порт».

    По словам первого заместителя руководителя ФТС Руслана Давыдова, проект призван снизить временные затраты на таможенное оформление товаров за счет наличия расширенной информации, позволяющей идентифицировать товар, а также за счет принятия решения о необходимости проведения фактического таможенного контроля и других видов контроля до прибытия судна.

    Как отметил генеральный директор Maersk Eastern Europe Жолт Катона, в перспективе пользователи Tradelens смогут отслеживать статус прохождения грузом таможенного оформления, а таможенные органы – снизить количество нерезультативных проверок.

    Срок проекта, по информации ФТС, – два месяца, итоги проекта планируется подвести в июне 2020 года.

    Как рассказали SeaNews в российском офисе Maersk, на первом этапе задействованы только контейнеры Maersk. Линия представляет коды товаров по всем отправкам, данные поступают от отправителей и используются в рамках предварительного информирования. Данные по кодам будут предоставляться по всем российским портам. Оценка результатов пилотного проекта будет проводиться на основе работы Большого порта Санкт-Петербург. Результаты будет оценивать таможня – насколько получение кодов товаров поможет им ускорить процесс обработки предварительной информации.

    Кроме того, ФТС взаимодействует с Maersk по организации оперативного оформления международных транзитных перевозок в составе контейнерных поездов на направлении порт Восточный – Транссибирская магистраль – порт Санкт-Петербург. Этот коридор связывает порты Южной Кореи и Японии с портами в Северной Европе и включен в глобальное линейное расписание Maersk под кодом АЕ19. Его запуск позволил сократить время доставки грузов между Азией и Европой более чем в два раза с 42-45 до 18-20 суток.

    С июля 2019 года по январь 2020 года в рамках проекта было выполнено пять перевозок, всего было перевезено 259 TEU контейнеров.

    С января 2020 года сервис вышел на регулярное отправление один раз в месяц, с марта 2020 года планируется организовать поставки два раза в месяц. В настоящее время обсуждается возможность загрузки состава при его движении в направлении из Европы в Азию.


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