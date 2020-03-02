Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 9, 2020

На 9 неделе года спотовые ставки почти на всех исследуемых трейдах продолжили снижаться. Только на американском направлении наблюдался рост ставок.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с позапрошлой неделей на 3,6%, ставки на порты Средиземноморья – на 5%.

В то же время ставки на порты западного побережья США увеличились на 2%, на порты восточного побережья – на 0,3%.

Ставки из Китая на Персидский залив на 9 неделе года опустились на 4,1%, на Австралию и Новую Зеландию – на 1,6%. Ставки на Южную Америку сократились на 7,5% по сравнению с уровнем 8 недели.

На внутриазиатском трейде без изменений – на 9 неделе года спотовые ставки на порты Японии, Сингапур и Южную Корею остались на прежнем уровне.

Фрахтовые ставки на графике включают океанский фрахт плюс надбавки – BAF/FAF/LSS, EBS/EBA, CAF/YAS, PSS, WRS, PCS, SCS/SCF/PTF/PCC.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка. Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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