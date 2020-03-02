«КАМАЗ» повезет газ на экспорт

ПАО «КаМАЗ» и ООО «Газпром Газэнергосеть гелий» подписали дорожную карту по серийному выпуску монотопливных тягачей для транспортировки гелия в ИЗО-контейнерах. Тягачи будут работать на СПГ, сообщает пресс-служба «КАМАЗ».

Выполнение условий «дорожной карты» позволит обеспечить надежную транспортную логистику экспортного канала сбыта всего объема товарного гелия Амурского газоперерабатывающего завода с использованием самых современных автомобилей российского производства, работающих на природном газе.

В декабре прошлого года стороны согласовали спецификацию седельного тягача КАМАЗ-5490 NEO с двумя криобаками, который обеспечит запас хода без дозаправки по маршруту следования 1400 км. В мае этого года на площадке ПАО «КАМАЗ» состоится демонстрация первого опытного образца.

Отмечается, что седельный тягач с двумя криобаками, использующий СПГ в качестве моторного топлива, был разработан специально для участия в Восточной газовой программе, реализуемой ПАО «Газпром» по поручению правительства РФ.