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«КАМАЗ» повезет газ на экспорт
02.03.2020

«КАМАЗ» повезет газ на экспорт

    • ПАО «КаМАЗ» и ООО «Газпром Газэнергосеть гелий» подписали дорожную карту по серийному выпуску монотопливных тягачей для транспортировки гелия в ИЗО-контейнерах. Тягачи будут работать на СПГ, сообщает пресс-служба «КАМАЗ».

    Выполнение условий «дорожной карты» позволит обеспечить надежную транспортную логистику экспортного канала сбыта всего объема товарного гелия Амурского газоперерабатывающего завода с использованием самых современных автомобилей российского производства, работающих на природном газе.

    В декабре прошлого года стороны согласовали спецификацию седельного тягача КАМАЗ-5490 NEO с двумя криобаками, который обеспечит запас хода без дозаправки по маршруту следования 1400 км. В мае этого года на площадке ПАО «КАМАЗ» состоится демонстрация первого опытного образца.

    Отмечается, что седельный тягач с двумя криобаками, использующий СПГ в качестве моторного топлива, был разработан специально для участия в Восточной газовой программе, реализуемой ПАО «Газпром» по поручению правительства РФ.


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