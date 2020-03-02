Погрузка на сети РЖД за январь-февраль 2020 год составила 199,6 млн тонн. Это на 2,8% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Снижение объемов погрузки отмечено практически по всем грузам.

По оперативным данным ОАО «Российские железные дороги», погрузка каменного угля упала на 8,4% до 57,8 млн тонн. Погрузка второго по объемам груза на сети РЖД – нефти и нефтепродуктов – была на 2,1% меньше, чем за 2 месяца 2019 года, и составила 38,7 млн тонн.

Также снизились объемы погрузки черных металлов на 4,9% до 12,1 млн тонн, лесных грузов – на 7,4% до 6,5 млн тонн, соды и химикатов – на 0,7% до 4,3 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 0,5% до 10,1 млн тонн. Погрузка зерна за 2 месяца этого года сократилась на 17,1% и составила 3,4 млн тонн. По итогам отчетного периода объемы погрузки кокса снизились на 6,4% до 1,7 млн тонн. Промышленного сырья и формовочных материалов было погружено на 14,3% меньше (до 4,3 млн тонн), чем годом ранее.

Положительная динамика отмечена в погрузке строительных грузов (+5,7%, до 17,8 млн тонн), железной и марганцевой руды (+2,8%, до 19,7 млн тонн), цветной руды и серного сырья (+1,8%, до 3 млн тонн) и цемента (+3,6%, до 2,7 млн тонн). Значительно выросла погрузка лома черных металлов – на 30,5% и составила 1,8 млн тонн.

Погрузка на сети РЖД за февраль 2020 года составила 99,4 млн тонн. Это на 0,6% меньше, чем за аналогичный месяц 2019 года.

Грузооборот за 2 месяца 2020 года составил 406,8 млрд тарифных т/км (-3,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 516,5 млрд т/км (-3,9%).

В феврале грузооборот сети РЖД снизился на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составил 197,4 млрд тарифных т/км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за отчетный месяц уменьшился на 2,9% – до 251,4 млрд т/км.