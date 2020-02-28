Одежда, обувь и ядерные реакторы: AsstrA подвела итоги 2019

Совокупный оборот российских подразделений группы компаний AsstrA-Associated Traffic AG за 2019 год превысил 60 млн евро, что на 32% больше, чем в 2018 году. Количество транспортировок за этот период увеличилось на 35%, в общей сложности специалисты компании осуществили 15 303 отправки. Вес перевезенных грузов вырос по сравнению с предыдущим годом на 9% до 548 тыс. тонн, сообщили SeaNews в компании.

Автомобильные перевозки за 2019 год составили 60% от числа всех доставок российских подразделений AsstrA. На долю морских перевозок приходится 19%, на авиатранспорт – 11%, на железную дорогу – 10%.

Автомобильные перевозки принесли компании и наибольшую выручку – 17 млн евро, выручка от жд отправок составила 14 млн евро.

В основном российские представительства осуществляли перевозки внутри страны – таких отправлений в 2019 году было 8 850. Также востребованы были перевозки между Россией и Китаем – их было выполнено 1 180, в основном их осуществляли филиалы в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Екатеринбурге и Челябинске.

Самая большая выручка была у подразделений в Северо-Западном федеральном округе – 25 млн евро и в Центральном федеральном округе – 24 млн евро. Эти же подразделения выполнили больше всего отправок: ЦФО – 7 260 заказов и СЗФО– 6 100.

Офисы ЦФО по итогам прошлого года перевозили в основном товары сегмента fashion (женская одежда) – 1 700 отправок. В СЗФО наибольший объем пришелся на грузы энергетической промышленности (ядерные реакторы) – 460 перевозок. Подразделения Уральского федерального округа обрабатывали грузы машиностроительной отрасли (автопогрузчики) – 275 транспортировок, а самый большой объем перевозок в Южном федеральном округе пришелся на товары сегмента fashion (обувь) –170 отправлений.