ММЛФ в новом формате: чем запомнился самый масштабный логистический форум 2020 года

17-21 февраля состоялся 23-й Московский Международный Логистический Форум. Стартовал форум с трехдневного обучающего интенсива «Управление цепями поставок», в котором приняли участие 62 человека. В рамках интенсива 5 экспертов поделились своим опытом по темам:

Логистика складирования. Аудит и оптимизация работы склада

Лучшие практики организации транспортного обеспечения компании

Диагностика и развитие процессов в цепи поставок: международная практика.

Основной день форума прошел 20 февраля на новой площадке — в Цифровом Деловом Пространстве на Покровке, 47. Благодаря переходу на новую площадку, на форуме удалось реализовать новые возможности, например, выстроить экспозону согласно концепции цепей поставок, чтобы упростить поиск решений, интересующих участников.

ММЛФ-2020 побил все рекорды – мероприятие посетили 755 участников из 12 стран. На форуме присутствовали директора по логистике всех крупнейших торговых и производственных компаний. В 4 залах параллельно прошли профессиональные сессии с участием 85 спикеров из крупнейших федеральных сетей, поставщиков и промышленных компаний.

Новинкой ММЛФ-2020 стала конференция WMS Day, на которой участники смогли:

детально разобраться в особенностях всех решений, представленных на рынке,

узнать о критериях выбора WMS среди компаний-ритейлеров, поставщиков и промышленных предприятий,

разобраться в основных ошибках при выборе и внедрении WMS и причинах ее смены

По традиции ММЛФ, одна из сессий была посвящена европейскому опыту в логистике. В 2020 году на форум впервые приехали эксперты из Сарагосы, Пармы и Модены. В своих докладах эксперты из Европы рассказали о Решениях для организации бесстрессового склада; оптимизации и моделировании автоматических складов; внедрении RFID в компаниях-ритейлерах; практике совместной доставки грузов с использованием цифровой платформы.

Во время обеденного перерыва участники ММЛФ смогли пообщаться и сфотографироваться со специальным гостем форуме Олегом Газмановым на стенде FURA — Генерального Партнера ММЛФ.

Самым запоминающимся событием, по мнению участников форума, стал интеллект-баттл с участием Дениса Шульги, в котором директор по логистике X5 Retail Group ответил на самые острые и провокационные вопросы о взаимодействии ритейлеров и поставщиков.

Завершился форум традиционной премией «Логист года», лауреатами которой стали Илья Елецких из Coca Cola, Ирина Дементьева из «М.Видео», Денис Шульга из X5 Retail Group, Владимир Лучин из «Северстали» и Сергей Лихарев из НЛМК.

21 февраля форум завершился экскурсиями на лучшие логистические объекты. Участники ММЛФ смогли выбрать интересующий их объект из 13 вариантов: DECATHLON, IKEA, OZON, ADIDAS, Леруа Мерлен, Перекресток, Избенка. Вкусвилл, М.Видео, Л’Этуаль, Mareven, Ralf Ringer, Highbay-Одинцово, МАДИ. Всего в экскурсиях приняли участие 255 человек. На некоторые объекты были организованы дополнительные экскурсии из-за большого количества желающих