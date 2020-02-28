КТСП обновил технику

В рамках программы модернизации производственного оборудования ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» в конце прошлого года ввело в эксплуатацию новую перегрузочную технику.

Как сообщили SeaNews в КТСП, парк производственного оборудования пополнили 19 терминальных тягачей Kalmar с полуприцепами грузоподъемностью 65 тонн, которые используются в погрузочно-разгрузочных операциях для перевозки контейнеров от судна на склад и в обратном направлении, а также для перемещений импортных контейнеров в зону таможенного досмотра.

Для осуществления погрузочно-разгрузочных работ в эксплуатацию введены два новых ричстакера с телескопической стрелой Kalmar модели DRG450-65S5 грузоподъемностью 45 тонн, позволяющие штабелировать контейнеры в пять ярусов.

Кроме того, на терминал поступило два автопогрузчика для обработки порожних контейнеров Kalmar модели DCG90-45ES7. Техника позволяет штабелировать до шести уровней контейнеры высотой 2,85 м и до семи уровней контейнеры высотой 2,55 м.

Для увеличения количества досмотровых операций приобретены ролл-трейлеры Seaсom, предназначенные для перевозки контейнеров массой до 50 тонн, а также два сцепных устройства типа «гузнек».