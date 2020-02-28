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импорт
28.02.2020

Из каких стран сокращается импорт

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    По данным статистического сервиса SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической деятельности (доступен по ПОДПИСКЕ).

    По данным нового сервиса SeaNews ТСВТ, по итогам 2019 года импорт в Россию составил 241,3 млрд долларов, на 3,1 млрд долларов, или на 1,3% больше по сравнению с 2018 годом. В физическом выражении импорт сократился на 9,3 млн тонн, или на 6,9% и составил 125,2 млн тонн.

    В денежном выражении

    Наибольшее снижение импорта в процентном выражении с точки зрения стоимости пришлось на Западную Сахару (частично признанное государство, контролирующее небольшую территорию в Северной Африке, так называемую Свободную зону). Поставки из этой страны сократились на 99,9% – со 138,2 тыс. долларов до 48 долларов.

    Также наиболее существенно сократился импорт из Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов (принадлежащая Великобритании островная территория в южной Атлантике, примерно на траверзе южной оконечности Южной же Америки) – на 99,5% (с 879 долларов до 4 долларов). Все поставки в 2018 и 2019 годах приходились на изделия из черных металлов.

    С 1,3 тыс. долларов до 10 долларов (или на 99,3%) упал импорт с Британской Территории в Индийском океане. Поставки ножей и режущих лезвий для машин или механических приспособлений снизились на 689 долларов, изделия из пластмассы – на 604 доллара.

    Наибольшее падение стоимости импорта в абсолютном выражении пришлось на Францию. За 2019 год поставки французских товаров в Россию сократились на 965,3 долларов и составили 8,6 млрд долларов. При этом импорт товаров, относящихся к группе «реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части» снизились на 177,7 млн долларов. На 117,8 млн долларов снизился импорт средств наземного транспорта (автозапчасти, грузовой и легковой автотранспорт). «Прочих химических продуктов» было ввезено на 42,4 млн долларов меньше, чем за 2018 год.

    Импорт из Беларуси снизился на 938,3 млн долларов до 11,2 млрд долларов. Наиболее существенно сократился ввоз свежего и охлажденного мяса крупного рогатого скота – на 169,1 млн долларов. Поставки грузового транспорта упали на 133,6 млн долларов.

    Третья страна, поставки из которой снизились наиболее существенно, – Украина. В 2019 году импорт с Украины упал на 658 млн долларов и составил 4,8 млрд долларов. При этом поставки чугуна сократились на 133,7 млн долларов, оксида алюминия – на 128,7 млн долларов.

    В физическом выражении

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    В статистический сервис SeaNews ТСВТ – товарная онлайн аналитика внешнеэкономической уже загружены данные за декабрь 2019 года.

    В физическом выражении наибольшее снижение импорта в процентах, также как и в денежном  выражении, пришлось на Западную Сахару. В 2019 году поставки из нее упали на 99,99%.

    На 99,99% сократились отгрузки из Ливии, на 99,97% – из Нигера. В 2018 году из Ливии в Россию было ввезено 10 тонн фиников, из Нигера – 6,1 тонн соединений урана, обедненного ураном 235 (или просто – радиоактивных веществ). В 2019 году таких поставок не было.

    Лидером по снижению физического объема импорта является Украина, поставки из которой снизились на 4,6 млн тонн и составили 10,7 млн тонн. Наибольшее сокращение объемов приходится на гальку, гравий, щебень (-1,7 млн тонн), каменный уголь (-1,1 млн тонн) и чугун (-496,6 тыс. тонн).

    На втором месте – Беларусь. По итогам 2019 года отгрузки из Беларуси снизились на 4,3 млн тонн до 15,2 млн тонн. При этом гальки, гравия и щебня было ввезено на 2,2 млн тонн меньше по сравнению с 2018 годом.

    Импорт из Казахстана в 2019 году снизился на 2,9 млн тонн до 43,1 млн тонн. В том числе на 3,1 млн тонн сократились поставки каменного угля, на 498,5 тыс. тонн – газового конденсата, на 440,5 тонн – оксида алюминия, на 227 тыс. тонн – природного газа.


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