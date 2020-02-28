COSCO начал строить круизные причалы в Пирее

COSCO Shipping приступил к строительству двух глубоководных причалов для приема круизных лайнеров в порту Пирей. Это первые обязательные инвестиции Администрации порта Пирей, мажоритарным акционером которого является COSCO, в реализацию генерального плана по созданию новых терминалов по приему круизных судов, автомобильного и контейнерного.

Окончание строительства причалов планируется на 2023 год. Они будут способны принимать большие круизные лайнеры длиной до 360 м и пассажировместимостью до 6 тыс. человек.

По информации COSCO Shipping, в 2019 году порт Пирей принял более 1,1 млн пассажиров. В ближайшие три года прогнозируется увеличение пассажиропотока на 5-8% в год.

Напомним, осенью прошлого года комитет по планированию и развитию портов Греции одобрил проект Администрации порта Пирей по строительству терминалов в порту Пирей, но отклонил строительство контейнерного терминала, входящего в генеральный план.